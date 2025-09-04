決戦へ狢膵ナ瓩鮹任帖ボクシングのＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（２９＝大橋）が３日、横浜市内で同級１位クリスチャン・メディナ（２５＝メキシコ）との３度目の防衛戦（１４日、愛知・ＩＧアリーナ）へ向けて公開練習を行った。

武居はボクシング転向後初の関東圏外での試合となる。Ｋ―１時代には大阪と名古屋で試合を行った経験があるが、ともに判定勝ちとＫＯを逃している。「試合前のルーティンをすごく大事にしている。地方なのでいつもどおりの流れができないんだろうな、というのが不安ですけど、今から気持ちを整えているので大丈夫だと思う」と表情を引き締めた。

この試合の発表会見時には、地方と相性が良くない理由を「若干旅行みたいな気分になっていた」と自己分析していた。そして、この日は「名古屋の食べ物は何でも好きです。ひつまぶしとか、あんバターとか…」と明言。猝掌轍阿瓩鍬瓩大好物であることを吐露した。

しかし一大決戦へ向けて覚悟を決めた。「ここが勝負どころなので、勝たないと何も始まらない」とこの一戦を位置づけており「そこ（名古屋めし）はいったん置いておいて、勝ってから考えます」と強調。名物の数々に対する欲望を頭から消し去り、目の前の試合に集中することを誓った。

練習ではシャドーとミット打ちを各１ラウンド行い、キレのいい動きを披露。「過去イチ」と絶好調をアピールした。狆〕の美酒瓩覆蕕稔狆〕の美食瓩棒絽櫃鯊任討襪。