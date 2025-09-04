バレーボール男子日本代表の主将・石川祐希（２９＝ペルージャ）が、チーム内で「スマート」がキーワードになっていると明かした。

世界選手権（１２日開幕、フィリピン・マニラ）に向けた壮行試合が３日、東京・有明アリーナで行われ、世界ランキング５位の日本は同１５位のブルガリアに接戦の末３―２で勝利した。

石川は第３セットまで出場し、第４セット以降はベンチから見守った。試合後にはチーム全体を「オフェンスではクイックパイプを増やそうということで、セッターがしっかり使ってくれていた。相手の守備がいいときもあったが、流れとしてはいい流れでバレーボールができている」と、かねてより注力していたブロックディフェンスに加え、攻撃面での収穫も口にした。

ブルガリアとの２試合を終え、世界選手権に向けては「（ブルガリアのように）若くて勢いのあるチームには、こちらからミスを出さないこと、もっとスマートにブロックのシャットを増やすなど、スマートに戦うことが重要だと思う」と分析。さらに「後半４、５セット目で後から出たメンバーは非常にスマートにリバウンドを取ったりして戦っていた。あのような冷静さと、ノッたときにもスマートな戦い方ができることが重要だと思う」と後半の選手の活躍をたたえた。

爛好沺璽鉢瓩箸いγ姥譴繰り返し使われたことを報道陣から問われると「リバウンドとか、いちいち説明する時間がないので、チーム内でスマートという言葉を使えば、ただ全員が理解しやすいと思って使っている」と説明。試合後の会見で高橋藍（サントリー）も言及。「チームとして立て直すためにリバウンドを取ることや、ブロックアウトなどブロックを利用したプレー」と解釈している。チームで重要なキーワードになっているようだ。