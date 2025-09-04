麻薬取締法違反の疑いで家宅捜索を受けたサントリーホールディングスの前会長・新浪剛史氏が3日、会見をしました。問題となったサプリメントについて、「適法な商品と認識し、アメリカで購入した」として、時差ぼけへの対策だったなどと説明しました。

サントリーHD 新浪剛史前会長（66）（3日午後）

「私は法を犯しておらず、潔白であると思っています」

身の潔白を主張したのは、サントリーホールディングスの新浪剛史前会長。自身がトップを務める経済同友会の定例会見で、“疑い”について初めて公の場で説明しました。

大麻由来の成分「THC」が含まれた製品を、アメリカから輸入した疑いがあるとして先月、麻薬取締法違反の疑いで自宅の家宅捜索を受けた新浪氏。

サントリー側は辞任を求め、今月1日付で辞任届が受理されました。

サントリーHD 新浪剛史前会長（66）

「結果的に私がサプリを購入したことに端を発して、このようなことになったのは私の不注意であり、社会をお騒がせしたことに対しておわび申し上げます」

新浪氏の説明によると、日本でも適法な商品との認識のもと、アメリカで市販されているCBDサプリを購入。

今年4月のアメリカ出張の際、自ら持ち帰る予定でしたが、帰国の際に経由するドバイは持ち込みが難しいと知人女性からアドバイスされたため、その女性に日本に持ち込んでもらった上、新浪氏の自宅宛てに送ってもらったことがあったといいます。しかし…。

サントリーHD 新浪剛史前会長（66）

「私自身が海外出張が大変多いということで、家族と取り決めをしている。送り主がよく分からないものが送られた場合は廃棄すると。私の手元には届いていない」

その後、知人女性が再びサプリを福岡県に住む女性の弟宛てに郵送し、新浪氏の自宅に送るよう依頼。しかし新浪氏はこれについて全く知らされておらず、自分が適法と認識して購入したものと同じサプリかどうかも分からないと説明しました。

捜査関係者によると、この2回目のサプリに違法な成分が含まれていたとして、先月上旬、女性の弟が逮捕されました。

サントリーHD新浪剛史前会長（66）

「2回目の郵送については、私にとっては想定外。まさにこの“2回目”のサプリメントについて疑義が生じております」

──CBDは何のために購入した？

サントリーHD 新浪剛史前会長（66）

「私は出張が多いものですから時差ぼけがすごく多い。そういった意味で、私の健康を守っていただいてる知人から強く勧められたということがまず第一であります。そして、これ日本より米国の方が圧倒的に安い」

サプリを購入したのは“時差ぼけ対策”のため。

これをきっかけに、サントリーの会長を辞任することになった新浪氏。サントリー側は、2日の会見で…。

サントリーHD 鳥井信宏社長（2日）

「当社としてはサプリメントに関する認識を欠いた新浪氏の行為は、代表取締役会長として求められる資質を欠くと言わざるを得ないと判断」

サントリーHD 新浪剛史前会長（66）（3日午後）

「私自身は法令に触れる行動をとった覚えはございません。しかし会社の判断に従い、手続き的なご迷惑をかけないように自ら辞することにしました。大好きなサントリーに、絶対、迷惑をかけてはいけない」

政府の経済財政諮問会議のメンバーも務めている新浪氏。過去には、安倍元首相とゴルフを楽しむ様子も。

──経済財政諮問会議の民間議員も務めている。今後の方針は？

サントリーHD 新浪剛史前会長（66）

「これも決めていただくのは政府。その判断に委ねたいと」

一方、経済同友会の代表幹事の職については当面の間、活動を自粛し、筆頭副代表幹事の岩井睦雄氏が代行を務めることを明らかにしました。

──サントリーの会長を辞任した方が経済同友会の代表幹事に居座るのはどういう意味をもつ？

サントリーHD 新浪剛史前会長（66）

「サントリーで辞任するのはサプリをやってる会社だから。何かしら警察から事情聴取などされた会長・社長はみんな辞めないといけないんでしょうか？ 私はそんな事例は作ってはいけないと」

経済同友会は新浪氏の処遇について「捜査状況を注視しながら月内をメドに決定する」としています。

（9月3日放送『news zero』より）