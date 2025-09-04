プロ野球セ・リーグは3日、各地で3試合が行われました。

優勝マジック「6」が点灯している首位阪神は、5位中日に敗戦。3回に中川勇斗選手のプロ2号ホームランで先制しますが、5回に先発・伊藤将司投手が細川成也選手に3ランホームランを浴びるなど4失点。すぐさま森下翔太選手のソロホームランから1点を返しますが、続く6回に石川昂弥選手にソロホームランを許し反撃の流れが途切れました。8回の満塁のチャンスも得点にはつながらず、連勝は「3」でストップしました。

2位巨人は6位ヤクルトにカード2連勝。初回からランバート投手をとらえると、タイムリー3本など打者一巡の猛攻で一挙4得点。その後は1点の追加にとどまったものの、岡本和真選手と泉口友汰選手は猛打賞をマークするなど、打線は毎回塁に出て攻撃の波を止めませんでした。投げては先発の森田駿哉投手が6回2失点と粘りのピッチングを見せて3試合ぶりの白星。巨人は2連勝とし、阪神の優勝マジックを減らさせませんでした。

し烈なCS争いを繰り広げている3位DeNAと4位広島の一戦は、広島に軍配が上がりました。0対0で迎えた5回、8月だけで8本塁打をたたき出している筒香嘉智選手にタイムリーヒットを許しDeNAに先制されますが、その直後の攻撃で逆転。1アウト2、3塁の絶好機で打席に入った前川誠太選手はショートへのゴロも、エラーが絡み、その間にランナー2人が生還。運も引き寄せて優位に立った広島は6回以降のリリーフ陣が無失点リレー。DeNAに1点も与えず勝利を手にしました。この結果、両チームのゲーム差は「1」に縮まっています。

▽3日のセ・リーグ結果

◆中日 5-2 阪神

勝利投手【中日】大野雄大(9勝4敗)

敗戦投手【阪神】伊藤将司(4勝1敗)

セーブ【中日】松山晋也(38S)

本塁打

【中日】細川成也14号、石川昂弥1号

【阪神】中川勇斗2号、森下翔太20号

◆巨人 5-3 ヤクルト

勝利投手【巨人】森田駿哉(3勝3敗)

敗戦投手【ヤクルト】ランバート(3勝10敗)

セーブ【巨人】マルティネス(3勝2敗37S)

本塁打

【ヤクルト】村上宗隆15号

◆広島 2-1 DeNA勝利投手【広島】大瀬良大地(7勝8敗)敗戦投手【DeNA】東克樹(12勝8敗)セーブ【広島】森浦大輔(2勝3敗11S)