「札幌２歳Ｓ・Ｇ３」（７日、中山）

水気を含んだ力の要る馬場もなんのその。ショウナンガルフは３日、札幌芝で１馬身後ろからショウナンバルドル（３歳２勝クラス）を追走し、外を回って馬なりで併入。５Ｆ６２秒７−３５秒２−１１秒８の豪快リハで調子の良さをアピールした。

またがった池添も「フットワーク、バランスもすごく良かった。馬場がかなり重い。それでも力強さがあった。先週と同様いい動きだったと思います」と納得の表情。放牧を挟み、２カ月ぶりだが「先週乗った時、新馬の時に感じたバランスの部分ではすごく良くなって帰ってきたと思った」と成長も感じ取る。

昨年のマジックサンズなど、過去このレース４勝と相性のいい須貝師。スタンドから動きを確認し、「良かった。いつものうちの厩舎の感じ。先週よりも良くなっている」と手応えをつかむ。

新馬戦は折り合って優等生ぶりを発揮。「テンションの高いところがあるけど、前走はそのなかでも我慢できていた。落ちついて臨めれば」と主戦。続けて「今回が重要。勝ち上がってきた馬相手にどういうレースをしてくれるか、という楽しみがある」と期待を込める。厩舎にとっては連覇のかかる２歳重賞。７馬身差Ｖの勢いそのままにタイトルをつかむ。