焼き肉と一緒に食べるならどれ？＜回答数 14,432票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第277回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「焼き肉と一緒に食べるならどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:焼き肉と一緒に食べるならどれ？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
さっぱりツルツル！韓国冷麺
【材料】（4人分）
冷麺 4玉
キュウリ 1/2~1本
焼豚 8~12枚
ゆで卵(半熟) 2個
白菜キムチ 60~80g
白ゴマ 小さじ 2
<合わせタレ>
作り置き甘酢 大さじ 4~5
砂糖 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 5~6
だし汁 大さじ 3~4
ゴマ油 大さじ 1.5
ラー油(お好みで) 適量
【下準備】
1、冷麺はほぐして長い場合は切っておく。
2、キュウリは端を切り落として、水洗いし斜め薄切りにする。
3、焼豚が塊の場合は食べやすい大きさに切る。
4、＜合わせタレ＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、たっぷりの煮立った熱湯に麺を入れ、菜ばしで混ぜながら、袋の指定時間ゆでる。ザルに上げて流水で洗い、氷水に放って冷たくしめ、水気を切る。
2、器に麺を盛り分け、キュウリ、焼豚、半熟卵、キムチをのせ、白ゴマを振り掛け、＜合わせタレ＞を掛ける。お好みでラー油を掛ける。
(E・レシピ編集部)
