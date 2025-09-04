スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「焼き肉と一緒に食べるならどれ？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:焼き肉と一緒に食べるならどれ？

・「焼き肉と一緒に食べるならどれ？」の結果は…


・1位 … ごはん 61%
・2位 キムチ 20%
・3位 冷麺 9%
・3位 ナムル 9%

※小数点以下四捨五入

14,432票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

さっぱりツルツル！韓国冷麺


【材料】（4人分）

冷麺 4玉
キュウリ 1/2~1本
焼豚 8~12枚
ゆで卵(半熟) 2個
白菜キムチ 60~80g
白ゴマ 小さじ 2
<合わせタレ>
  作り置き甘酢 大さじ 4~5
  砂糖 大さじ 1
  しょうゆ 大さじ 5~6
  だし汁 大さじ 3~4
  ゴマ油 大さじ 1.5
ラー油(お好みで) 適量

【下準備】

1、冷麺はほぐして長い場合は切っておく。

2、キュウリは端を切り落として、水洗いし斜め薄切りにする。



3、焼豚が塊の場合は食べやすい大きさに切る。

4、＜合わせタレ＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1、たっぷりの煮立った熱湯に麺を入れ、菜ばしで混ぜながら、袋の指定時間ゆでる。ザルに上げて流水で洗い、氷水に放って冷たくしめ、水気を切る。



2、器に麺を盛り分け、キュウリ、焼豚、半熟卵、キムチをのせ、白ゴマを振り掛け、＜合わせタレ＞を掛ける。お好みでラー油を掛ける。



(E・レシピ編集部)