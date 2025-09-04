【前後編の後編/前編からの続き】

スーパーなどの店頭からコメが消えた「令和の米騒動」――。あれから1年がたってもコメ問題は一向に収まる気配がない。石破茂首相（68）がピンチヒッターとして起用した小泉進次郎農林水産大臣（44）は、解決に獅子奮迅するどころか、とんだ大罪を犯していた。

前編【5キロ7800円も… 新米価格は「昨年の1.5倍から2倍に」 備蓄米には業者からクレームが殺到 「売り切れないのでキャンセル」「店頭陳列はやめた」】では、新米価格が昨年に比べて高騰しそうな趨勢であること、備蓄米に関して業者からクレームが殺到している事実を報じた。

秋田県秋田市の水田

さらに今年は異常気象による猛暑と水不足、果ては豪雨が各地の水田を襲った。すでに壊滅的な打撃を受けたエリアでは凶作が避けられない。となれば、昨年のコメ不足再び、の価格高騰が現実味を帯びてくる。

「ウチは30町歩の田んぼを持っていますが、その4割で稲穂が出ていない。長年農業をやっているけど、こんなことは初めてだ」

そう言って肩を落とすのは、石川県穴水町の専業農家・目年健吉さん。

「一番の問題は水不足。連日の暑さと雨が降らなかったもんだから、水源となるため池から遠い末端の田んぼまで、水が行き渡らない。それでコメの育ちが悪く穂が出ない。そういう田んぼのイネは、色が枯れたようになって背丈も伸びない。一度でも枯れたイネは簡単に回復しないというか、ダメになってしまうんだわ」

「完全に干上がってしまった」

これから収穫の本番を迎える東北も深刻な様子だ。

秋田県秋田市で農業を営む男性に聞くと、

「6月から7月に雨が降らなかったのは未曾有の事態でした。川の上流にある田んぼは水が入ったけど、下流へ行けば行くほど凶作。ちょうど穂が出る頃に水がなくなってしまったので、一粒一粒が茶黒くなっています。収穫できる部分がとても少なくなると考えられるので、大打撃ですよ」

そしてコシヒカリの本場である新潟県は上越市の「おおた農場」で代表を務める太田勇さんは、

「市内では6月下旬からまとまった雨が42日間も降らず、お盆前に少しだけ降ったのは良かったけど、それからピタリとやんでしまった。今に至るまで雨は降っていません。しかも酷暑でしょ。田んぼは完全に干上がってしまった。当然、地面もヒビ割れています」

せっかくお盆前に降った雨も深いヒビを伝って流れてしまい、田んぼに水がたまらなかったという。

「田んぼ全体の3分の1はイネが成熟せず赤茶色になってしまった。まだ刈り取り前ですが主食として食べられるコメにはなりませんね。収穫量は確実に減りますし、県内のみならず東北など主要な産地も同じ状況だと、全国的にコメの収穫量は減る。そうなればコメの値段も上がって、また大騒ぎになるんじゃないかと心配ですね」（同）

「農家さんや関係する業者に大打撃」

今年の異常気象は、コメ相場に影響を与える可能性があると懸念を示すのは、新潟大学農学部作物学研究室の山崎将紀教授である。

「7月の新潟市の平均気温は平年より3.7℃も高い28.6℃でした。激しい天候はイネにも悪影響を及ぼします。暑いと人間は呼吸量が増えるように、イネも高温下では同じ状況になります。そうなると、土壌に施された肥料を食い尽くしてしまう。その結果コメのでんぷんの詰まりが悪くなって、玄米が白く濁った『白未熟粒』と呼ばれる状態になります」

この状態が多発すると、精米時にコメが割れやすくなってしまうという。

「割れたコメは捨てることになりますから、通常30キロの玄米から27キロの精米が得られるところ、さらにこの量より減るなど歩留まり率が悪くなる。結果的に売れる部分が少なくなり、農家さんや関係する業者には大打撃となってしまいます」（同）

気象庁の長期予報では、コメどころの収穫期である10月まで高温状態が続くとされている。各地でコメの収穫が終わるまで不安は尽きないが、コメ問題に詳しい宇都宮大学農学部の小川真如（まさゆき）助教はこう指摘する。

「コメの出来というのは精米してみないと分からないところがあります。一昨年と昨年も精米の結果が出るまでは豊作だろうといわれていましたが、今にまで続く『令和の米騒動』が起きてしまいました」

1918年の米騒動との共通点

時代こそ違うが、今回の状況は富山の騒動に端を発した「1918年米騒動」と似通っているとして、小川助教が続けて話す。

「食糧管理法が廃止された現代と同じく、大正時代もコメは自由取引で、米価が1年で2倍にまで膨れ上がり、米屋などの打ち壊しが全国で多発しました。時の農商務大臣は検事上がりで司法が専門の人物。高騰の原因は相場師だと片っ端から逮捕したのですが、そんなことをしても米価は下がらない。そう世間からあざ笑われた。実際、その後も相場師がいようといまいと米価は上がり続けた。令和の世も農政と距離があった小泉さんが農相となって、卸やJA、農水省の批判など、犯人探しに躍起になって対策を打っていますが、状況は打開されていませんし、コメの値段はなかなか下がりません」

見当外れの大臣のみならず、8月8日には農水省の渡辺毅事務次官が、コメ価格高騰の要因を検証した結果、「コメが足りている」との誤った認識で行政を進めていたと謝罪。コメの供給が不足していたことを認めたのだ。同日に小泉氏も、「令和の米騒動をつくった一端は間違いなく農水省にある」と謝罪に追い込まれた。

「農水省はうそを言い続けてきた」

この事実は国民に対する重大な背任的行為だと指摘するのは、元農水官僚でキヤノングローバル戦略研究所研究主幹の山下一仁氏。

「問題の根本はコメ不足であるにもかかわらず、農水省は“新米が供給されると価格は下がる”とか“流通の目詰まりがある”などとうそを言い続けてきたわけです。背景にはコメの価格を高くする減反政策があるのは明らか。推進してきた農水省は、国民に多くの被害を与えた認識を持っているのでしょうか。それを実行させた農林族議員やJAの責任も追及されてしかるべきですが、彼らの抵抗がある限り、いつまでも石破政権は減反・高米価政策をやめることはできないでしょう」

かような農政の伏魔殿に切り込まないなら、小泉氏もまた共犯者に違いない。

