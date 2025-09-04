「有力馬次走報」（３日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

◆ギヨームドルナノ賞を制したアロヒアリイ（牡３歳、美浦・田中博）は、次戦に予定している凱旋門賞・Ｇ１（１０月５日・仏パリロンシャン、芝２４００メートル）に引き続きルメールとのコンビで参戦する。不来方賞で重賞初制覇を飾った僚馬ナルカミ（牡３歳）はＪＤクラシック（１０月８日・大井、ダート２０００メートル）に向かう。「数日様子を見てからになりますが、問題がなければ予定通り行きたい」と田中博師。

◆今春のドバイターフを制したソウルラッシュ（牡７歳、栗東・池江）が富士Ｓ（１０月１８日・東京、芝１６００メートル）で復帰。その後はマイルＣＳ（１１月２３日・京都、芝１６００メートル）を経て、香港マイル・Ｇ１（１２月１４日・香港シャティン、芝１６００メートル）に挑むローテが決まった。安田記念３着後に左第４中手骨を骨折。休養を余儀なくされたが、回復は順調で今月中に栗東へ帰厩する見込みだ。「例年の夏と同じように進められています」と池江師。一方、候補に挙がっていた米ＢＣマイルについては「距離はいいですが、小回りでコーナー４つは合わないので」と参戦を見送る考えを示した。

◆ＣＢＣ賞で重賞初制覇を果たしたインビンシブルパパ（牡４歳、美浦・伊藤大）がＢＣターフスプリント・Ｇ１（１１月１日・米デルマー、芝１０００メートル）を目指すことが分かった。「来年の高松宮記念を目標にしていて、それまでにどういうローテを組むかを考えましたが、やはり中京と同じ左回りというのが魅力。西海岸のデルマーで開催されるのもいい。選出されるのを願っています」と伊藤大師。

◆連勝で日本海Ｓを制し、オープン入りしたゲルチュタール（牡３歳、栗東・杉山晴）は、菊花賞（１０月２６日・京都、芝３０００メートル）へ向かう。所属するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。

◆８月の札幌で２勝目を挙げたキングスコール（牡３歳、栗東・矢作）は神戸新聞杯（２１日・阪神、芝２４００メートル）か茨城新聞杯（２８日・中山、芝２０００メートル）、兵庫特別（同・阪神、芝２４００メートル）から菊花賞を目指す。東海Ｓ３着の僚馬ビダーヤ（牡４歳）は武蔵野Ｓ（１１月１５日・東京、ダート１６００メートル）を目標に。所属するＤＭＭバヌーシーがホームページで発表。

◆エルムＳ４着のウィリアムバローズ（牡７歳、栗東・上村）は、ＪＢＣクラシック（１１月３日・船橋、ダート１８００メートル）へ向かう。