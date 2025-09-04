「京成ＡＨ・Ｇ３」（６日、中山）

左肩の手術を経て昨年１２月以来９カ月ぶりに復帰する柴田善を背に、こちらも中山記念４着以来半年ぶりとなるタイムトゥヘヴンが３日、美浦Ｗを力強く駆け抜けた。道中はカルマンフィルター（４歳障害未勝利）を２馬身半追走。直線で内から馬体を合わせると余力十分に６Ｆ８３秒０−３７秒２−１１秒５で１馬身先着した。

３週連続で追い切りの手綱を取った鞍上は「ゴール過ぎに少し拳を浮かせただけで反応した。馬はいい状態です。気持ち良く競馬に持っていけそう」と好感触。昨年は２着に入ったが、「馬が中山のマイルが好きみたい。中山は走りやすそうだもん。イメージが湧く」とコース相性にも太鼓判を押した。

自身は手術後、半年以上は左手に何も持たず動かさない生活を続け、その後リハビリを開始した。一時は「諦めようか」と考えたこともあったが、戸田師から騎乗依頼を受け「やろう。みっともない競馬はできない」と心が決まったという。

この日は朝一番で同馬に乗った後、新馬の追い切りにも騎乗し「人間がこの２本（の調教）で仕上がった」と笑い飛ばすと「また迷惑掛けます。温かい目で見てやってください」とファンに呼びかけた。フル充電でためた力をここにぶつける。