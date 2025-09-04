◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（３日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・パイレーツ戦の登板を回避した。打者としては「１番・ＤＨ」で先発出場する。当初は二刀流出場の予定だったが、先発投手はシーハンと発表された。

ロバーツ監督は大谷の登板回避について「昨日から彼（大谷）は体調不良だった。（試合前に）投球練習のために外に出てみたが、気分が悪くなってトレーナーに知らせた。その時点で彼に確認したところ、『打つのは大丈夫』と保証してくれて、それが（４６号を含む３安打で）正しい判断だったと証明された。ただ、練習は短縮されたし、病気で脱水の可能性もあった。試合で投げる負担を考えた時にはうまくいかないと判断した。そこで、登板を一度飛ばす予定だったエメット（シーハン）を登板させるのは簡単な入れ替えだったし、翔平を週末のカードに回すことにして、数日回復の時間を与えることにした」と明かした。

せきや鼻詰まりの症状があるというが、この日もＤＨでは出場する。指揮官は「やはり４〜５打席立つことと５イニング投げることの負担は比較にならない。（登板回避は）昨日の午後に登板は週末に回しつつ、ＤＨとしては出場させると決断した。明日もＤＨだ」と話した。

ドジャースは今カードを終えると、ボルティモアに移動して５日（同６日）から敵地・オリオールズ３連戦に臨む。７日（同８日）のオリオールズ先発は菅野智之投手（３５）。大谷の登板日がズレたことで２人が投げ合う可能性も急浮上した。日本ハム時代は１５年の交流戦で巨人・菅野と打者として初対戦し、２打数２安打１四球だったが、投手として投げ合ったことはなかった。