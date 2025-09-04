政敵排除は組織的な動きでもある

トランプ米大統領の政敵排除の動きが加速している。

連邦捜査局（FBI）は8月22日、政権1期目の大統領補佐官（国家安全保障問題担当）で、かねてよりトランプ氏を批判するボルトン氏の自宅を捜索した。トランプ氏は自身の関与を否定しているが、機密情報の取り扱いに問題があったとボルトン氏を批判しており、FBIがこれを忖度した可能性は十分にある。

利下げをめぐって議長のパウエル氏と対立する連邦準備制度理事会（FRB）では、理事の1人であるクック氏を強引な形で解任した。このことも政敵排除の一環だと受け止められている。

政敵に「お前はクビだ」？

政敵の排除はトランプ氏のスタンドプレーだけでなく、組織的な動きでもある。トランプ氏は就任初日に大統領令「連邦政府における武器化の終結」を発出していた。

それを受けて米司法省が2月に設置した「司法の武器化対策ワーキンググループ」は、トランプ氏やその支持者を捜査または起訴した検察官らの調査が任務とされる。主な調査対象は、2021年の連邦議会占拠事件をめぐり、トランプ氏の関与などを捜査したスミス元特別検察官らだ。

「独裁者」をめぐる発言で物議

トランプ政権による連邦職員の大量解雇についても同様の批判がある。米中央情報局（CIA）の前長官、バーンズ氏は20日、独裁的な報復であり、異論の封じ込めを目的としていると非難した。

民主主義が最も定着したとされる米国で、新興国で頻繁に起こる権力者による政敵排除の動きが鮮明になっていることには驚かされる。

トランプ氏の独断専行も日に日に強まるばかりだ。連邦政府機関のあらゆる業務に介入する動きに対し、歯止めがかからなくなっている感が強い。

自身の独裁的な行動に批判が高まる中、トランプ氏は25日、「独裁者」と批判されていることに触れ、「多くの人が『もしかすると独裁者がいいかもしれない』と言う。私は独裁者が好きではない。私は独裁者ではない」と発言し、物議を醸した。「多くの米国人が独裁者を望んでいること」を示唆したのではないかといった指摘がある。

35歳未満のトランプ支持者が激減

だが、実態は異なるようだ。トランプ氏は昨年の大統領選で男性優位主義のアジェンダを掲げ、若年男性の支持を集めたが、その彼らの支持離れが顕著になっている。

ピュー・リサーチセンターの世論調査結果によれば、2月時点ではトランプ氏に投票した35歳未満の有権者のうち92％が同氏を支持していたが、8月に入ると23％マイナスの69％にまで低下した。年齢別でみたトランプ支持者の中で最も大きな落ち込みだ。

トランプ政権はDEI（多様性・公平性・包括性）政策への全面的な攻撃を強めるなど、若年男性との約束を実行に移しているが、経済面の失点が響いている。「チップへの課税廃止」などの公約を実現させたものの、直近の雇用統計では製造業などで雇用が減少しており、若年男性にとって厳しい状況だ。

インフレ傾向も続いており、小売業界はトランプ関税が価格上昇の原因だと批判している。価格転嫁の動きが本格化すれば、状況がさらに悪化するのは間違いない。

AIバブル崩壊の可能性に警戒感

専門家は、多くの若年男性が現状に対する強い不満を抱き続けており、「中流階級に至る明確な道が見えない」という感覚を持つと指摘している。経済を好転させることができない独裁者はいらないということだろう。

米国経済の減速を回避するため、トランプ氏は利下げに躍起だが、かえって逆効果になってしまうのではないかとの懸念が強まっている。FRBの信任が揺らぐことで長期金利は上昇するとの観測が広まっており、米国経済全体にとって大きなマイナスとなるというわけだ。

頼みの綱の生成人工知能（AI）にも陰りがみえてきている。

マサチューセッツ工科大学（MIT）が8月中旬、企業の生成AIプロジェクトの95％が利益を生んでいないという分析結果を発表すると、市場では21世紀のドットコムバブル崩壊の二の舞になるのではないかとの警戒感が一気に広がった。

経済の悪化を意識しているからだろうか、トランプ政権はこのところ、治安対策の強化で支持を取り戻そうとしているようにみえる。

トランプ氏の優先事項は来年の中間選挙

トランプ政権は12日、治安回復を目的に首都ワシントンへ州兵を派遣した。トランプ氏はさらに、シカゴやボルティモアなどへも州兵派遣の意向を示しているが、支持率の回復につながっていない。ロイターの世論調査によれば、ワシントンへの州兵派遣に賛成する米国民は38％にとどまり、反対は48％だった。

トランプ氏の狙いは別にあるのかもしれない。イリノイ州のプリツカー知事が、州兵派遣の最終的な目的は「来年の中間選挙を掌握すること」と指摘したとおり、トランプ氏にとって最も大事なのは来年の中間選挙における共和党の勝利だ。

トランプ氏は共和党主導の州に対し、中間選挙で下院の多数派を守るため選挙区の区割りを見直すよう求めている。29日には共和党が主導するテキサス州で新たな選挙区の区割りが成立し、中間選挙での共和党優位がより鮮明となった。これに対し、民主党のカリフォルニア州のニューサム知事は、同党に有利な区割りを進める方針だ。

米国の民主主義の危機は目前

だが、過半数の国民はこうした動きに反対だ。ロイターの調査では、55％が「テキサス・カリフォルニア両州で進められているゲリマンダリング（特定の政党に有利になるように選挙区を変えること）は民主主義にとって有害だ」と回答した。

トランプ氏は民主党に有利な郵便投票などを排除する大統領令も準備している。発布されれば、民主党が主導する州との間で法廷闘争になるのは確実だ。選挙制度に対する国民の信頼低下は米国の民主主義の危機につながる。由々しき事態だと言わざるを得ない。

トランプ氏が政敵の排除と中間選挙の勝利に固執すればするほど、米国のカントリーリスクは新興国並みに悪化してしまうのではないだろうか。

藤和彦

経済産業研究所コンサルティングフェロー。経歴は1960年名古屋生まれ、1984年通商産業省（現・経済産業省）入省、2003年から内閣官房に出向（内閣情報調査室内閣情報分析官）。

デイリー新潮編集部