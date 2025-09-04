「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（３日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

〈栗東〉中京２歳Ｓを制したキャンディード（牡、松下）はデイリー杯２歳Ｓ（１１月１５日・京都、芝１６００メートル）へ向かう。新潟２歳Ｓ２着の僚馬タイセイボーグ（牝）はアルテミスＳ（１０月２５日・東京、芝１６００メートル）へ。

７月の福島で新馬勝ちした良血馬アランカール（牝、斉藤崇）は野路菊Ｓ（２０日・阪神、芝１６００メートル）で連勝を狙う。８月中京でデビューＶを飾ったキーンセンス（牡、松永幹）はヤマボウシ賞（２７日・阪神、ダート１４００メートル）へ進む。

８月に中京で新馬勝ちしたコントレイル産駒のスウィッチインラヴ（牝、矢作）はアルテミスＳへ。所属するＤＭＭバヌーシーがホームページで発表。

〈美浦〉７月の福島でデビューＶを飾ったザーフィル（牡、林）は芙蓉Ｓ（２７日・中山、芝２０００メートル）へ向かう。

８月の新潟で未勝利を勝ち上がったドナルンバ（牝、上原佑）は、アルテミスＳと百日草特別（１１月２日・東京、芝２０００メートル）の両にらみ。僚馬で近親にソダシやママコチャがいる白毛馬スーホ（牡、父モーリス）は今週入厩。東京開催のダート１４００メートル戦でのデビューを予定している。「夏はじっくりやって良くなっている。パワータイプです」と上原佑師。