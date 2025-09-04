「紫苑Ｓ・Ｇ２」（７日、中山）

３歳牝馬世代を引っ張るリンクスティップが、充実の秋に向けて順調な仕上がりだ。３日、栗東坂路を単走で追い切り、軽快な動きで４Ｆ５５秒１−４０秒４−１２秒２をマーク。パワーアップした馬体は進化の証し。桜花賞３着、オークス５着と春はあと一歩足りなかったが、ここで弾みをつけ、主役の一角として大一番に臨む。

オークス５着のリンクスティップは栗東坂路で単走。残り１Ｆ地点付近で少し内に行きたがる面を見せたが、軽微なもので至って問題なし。最後まで乗り手は手綱を押さえたままだったが、ゴール前で手前を変えるとグッとひと伸びを見せてフィニッシュした。

４Ｆ５５秒１−４０秒４−１２秒２の理想的な加速ラップに、新田助手は「１週前にしっかりやったのでサッと程度に。いつも通りの調教ができました」と予定調和の走りに納得の表情を浮かべる。前走から３カ月半の夏休みを経て「オークスの当該週よりもパワフルになった感じがします。馬体は１０キロくらい増えていますが成長分です。背が伸びて幅も出ましたね」と進化ぶりに目を細めた。

舞台は中山の芝２０００メートル。例年通りだと超高速馬場が見込まれるが、「開幕週でも乗りやすいですし対応できると思います。跳びが大きい分、広いコースの方がいいとは思いますが、不器用な馬ではありませんからね」と不安視する必要はなさそうだ。

きさらぎ賞（３着）ではのちのダービー３着馬ショウヘイに先着。桜花賞では３着に好走した。世代の牝馬でトップクラスの能力を秘めていることは確かだ。「夏でもバテている感じはありません。ここは負けられないくらいの気持ちです」と仕上げ人。最高の結果で本番へと弾みをつけてみせる。