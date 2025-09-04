「セントウルＳ・Ｇ２」（７日、阪神）

サマースプリントシリーズ組と秋Ｇ１を見据える実績組が激突。京王杯ＳＣで重賞５勝目を飾り、夏場はじっくりと充電に充てた昨年覇者トウシンマカオは３日、美浦Ｗを単走。抜群の手応えからラストは切れ味鋭く伸び、順調な調整ぶりをアピールした。また、栗東坂路で追われたママコチャもキビキビとしたフットワークで文句なしの態勢を築いた。

連覇に向けて視界は良好だ。昨年の覇者トウシンマカオが美浦坂路で軽快な動きを披露した。道中を抑え切れないほどの手応えで進み、ラストは鞍上が軽く仕掛けた程度だったが鋭い切れ味を発揮して４Ｆ５３秒７−３８秒９−１２秒１を計時した。

１週前の美浦Ｗで６Ｆ８０秒６−１１秒３の好時計をマークするなど、全てが青写真通りに進んだからこその最終リハ。追い切りを見届けた高柳瑞師は「結構仕上がっているから坂路で十分ですね」と納得の表情を見せた。

重賞５勝目を挙げた前走の京王杯ＳＣはレコード勝ち。その後は休養に入り、猛暑の夏を乗り越えてきた。「年を重ねているけど、年齢的な衰えを感じてはいないですね。休み明けだけど体重は少し減っているし、輸送があることを考えると、もう少し減るかも。でも、暑いから走らないという馬でもないので」と順調ぶりを説明した。

阪神でのレースは重賞初Ｖを挙げた２２年京阪杯以来。これまで３戦２勝と好相性を誇っている。開幕週だけに高速決着は必至。それでも「開幕週の馬場でも大丈夫ですよ」と、前走Ｖでさらなる自信を深めたに違いない指揮官は堂々と構える。

ここをステップに、次はスプリンターズＳ（２８日・中山）へ。これまで７度のＧ１挑戦では、昨年のスプリンターズＳの首差２着が最高。「いい結果を出して、次へ向かいたい」と師。前哨戦からしっかりと力を見せつけ、いい流れで大一番へと向かいたい。