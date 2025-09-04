「セントウルＳ・Ｇ２」（７日、阪神）

サマースプリントシリーズ組と秋Ｇ１を見据える実績組が激突。ママコチャは３日、栗東坂路でビキビとしたフットワークを披露して文句なしの態勢を築いた。

再びスプリント界の頂点を狙うママコチャが始動戦を迎える。栗東坂路の最終追い切りでは、猛烈な残暑にも負けることなく、軽快な動きで４Ｆ５２秒３−３６秒８−１２秒１を計時。終始キビキビとしたフットワークで好仕上がりを伝えた。

「先週、（栗東ＣＷで）しっかり追ってあるので上がり重点で。ムキになるところがあって、残り２Ｆから速くなってしまいましたね。でも、動きはすごく良かったですよ」と池江師も納得の表情。冬場に爪の不安や歩様の硬さに悩まされた影響はなく、夏に状態を上げる牝馬らしく、順調に仕上げてきた。

手綱を取るのは２２年のエルフィンＳ２着以来、約３年半ぶりの騎乗となる岩田望。久々のコンビ結成を前に「３歳時から体はしっかりしていましたが、精神面も充実しています」と手応えを語る。酷暑をしっかりと乗り込み、満を持して挑む復帰戦だ。