「紫苑Ｓ・Ｇ２」（７日、中山）

Ｇ１・３勝の兄を持つジョスランが重賞初Ｖへ好調ぶりをアピールした。春よりも迫力を増してターフに戻ってくる。カーネーションＣを制して以来３カ月半ぶりとなるジョスランは３日、美浦Ｗでサンセリテ（２歳新馬）と併せ馬。馬場の外めを回りながら直線は僚馬の内に進路を取り、活気にあふれる走りで６Ｆ８２秒９−３６秒７−１１秒３をマークした。

鹿戸師は「ゴールした後も１角までしっかりやっている。うん、悪くない。仕上がりは良さそうだね」と満足げにうなずく。火曜（２日）に計測した馬体重は前走から１６キロ増の４８０キロ。「けさの調教でもいい汗をかいていたし、問題ない。デビューから馬体重が減り続けていたのが戻った感じ。前と違うのは、明らかに筋肉がついたことかな」と夏を越しての成長を強調した。

ここまで３戦２勝。指揮官は「中山でも勝っているからコース変わりは問題ない。２０００メートルも大丈夫。前走が強い勝ち方だったから、ここでも楽しみ」と力を込めた。４歳上の全兄はＧ１・３勝で２１年年度代表馬に輝いたエフフォーリア。偉大な兄の背を追い、最初の重賞タイトルをつかみにいく。