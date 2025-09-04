波瑠と川栄李奈がW主演を務める10月期のTBS金曜ドラマ『フェイクマミー』に、野呂佳代、橋本マナミ、中田クルミが出演することが発表された。

本作は、次世代を担う脚本家の発掘・育成を目的としたプロジェクト「TBS NEXT WRITERS CHALLENGE」の第1回で大賞を受賞した園村三の『フェイク・マミー』をドラマ化するファミリークライムエンターテインメント。正反対の人生を歩んできた2人の女性が、子どもの未来のために“母親のなりすまし”という禁断の契約を結ぶ。

W主演を務める波瑠と川栄のほか、向井康二（Snow Man）、中村蒼、池村碧彩、田中みな実、笠松将が出演する。

野呂が演じるのは、柳和学園内で強い影響力を持つ九条玲香。いろはとともに柳和学園小学校を受験する息子のほかに上級生として子どもが柳和学園に通っており、保護者組織「柳和会」の会長として柳和学園の保護者たちを束ねている。夫が文部科学大臣という後ろ盾もあり、学園内ヒエラルキーのトップに君臨する“クセ強ママ”だ。

野呂は、俳優、タレント、モデルとして活動しており、2025年は4本のドラマ作品に出演。9月2日に最終回を迎えた『初恋DOGs』（TBS系）では、動物病院の噂好きベテラン看護師を演じた。『西園寺さんは家事をしない』（TBS系）では主人公の親友役を演じるなど多くの作品に出演した野呂だが、TBS金曜ドラマ枠への出演は本作が初となる。

野呂は、『ナイト・ドクター』（フジテレビ系）で共演以来、W主演を務める波瑠とは親交が深いという。野呂演じる玲香は波瑠演じる“フェイクマミー（ニセママ）”の薫を脅かす存在に。

橋本が演じるのは「柳和会」で書記を務める、日本でもトップクラスの名家の令嬢・園田美羽。玲香とは噂話や先生への愚痴で盛り上がるが、そんな話をしていても美羽の口調はとても丁寧で、筋金入りのお嬢様であることを伺わせる。橋本は俳優として活動する一方で、実生活では2児の母でもある。

中田が演じるのは、「柳和会」で会計を務める白河詩織。紅白出場経験のある元アイドルグループのメンバーで現在は俳優という経歴を持ち、夫も有名俳優という役どころだ。

玲香、美羽、詩織は常に行動をともにしており、「柳和会」の役員にだけ黒いスーツの着用が許されているため通称「柳和の三羽烏」と呼ばれている。

【野呂佳代（九条玲香役）コメント】台本読ませていただきとても面白いお話だと率直に思いました。キャストの皆さんがすぐ役柄にハマっていって、演じるのも更に楽しくなりました。私の役玲香は、自分なりの信念と正義を持って日々生活に取り組んでいる方だと思います。野呂佳代には全く持ち合わせていない所が沢山ありますが楽しんで演じたいと思います。撮影中はみんなで色々なお話をしながら、お芝居も相談しながらで和やかな雰囲気で進んでいます。見てくださる皆さんに、楽しんで頂けるように頑張りますので、『フェイクマミー』3ヶ月間よろしくお願いします。（文＝リアルサウンド編集部）