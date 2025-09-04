10月2日より読売テレビ・日本テレビ系で放送がスタートする、田辺桃子、横田真悠、林芽亜里のトリプル主演ドラマ『推しの殺人』がクランクインを迎えた。

参考：田辺桃子×横田真悠×林芽亜里がトリプル主演 『推しの殺人』10月2日より放送決定

本作は、2024年『このミステリーがすごい！』大賞で文庫グランプリ受賞した、遠藤かたるによる同名小説を原作としたサスペンス。ドラマ版ではオリジナル要素も加えて全13話で展開される。

物語の主人公は、大阪で活動する問題山積みの3人組アイドル「ベイビー★スターライト」のメンバーたち。彼女たちは“殺人”という罪を犯してしまうが、それを隠蔽してステージに立ち続けようと誓う。次々と襲うピンチ、それぞれが抱える壮絶な過去、そして“未解決連続殺人事件”にも巻き込まれていく。彼女たちに待ち受けるのは栄光か、それとも破滅か。

「ベイビー★スターライト」のメンバーであるルイを田辺、テルマを横田、イズミを林がそれぞれ演じる。そのほか、増田貴久、城田優の出演が発表されている。

クランクインとなったのは、田辺演じる高宮ルイが、悪夢にうなされハッと目を覚ますシーン。スタッフから「高宮ルイ役、田辺桃子さんです！」と紹介されると、田辺が爽やかな笑顔で応え、両手で拍手＆ガッツポーズ。スタッフの拍手で包まれるなか撮影がスタートした。

続くシーンの撮影では、早川テルマ役の横田、沢北イズミ役の林もクランクイン。殺人という罪を犯してしまった3人が同じテーブルを囲み、互いに苛立ったり、過去のトラウマを打ち明けて涙ぐんだり……といった重要なシーンの撮影が行われた。

初日からシリアスなシーンの撮影が続いたが、田辺は「初日は何回迎えても緊張はするんですけど、テルマとイズミと3人のシーンからクランクインしたのですごく心強いです」とコメント。横田は「クランクインまでに桃ちゃん・芽亜里ちゃんと会える機会が多かったので、安心してお芝居することができていますし、（初挑戦の）関西弁も今のところ大丈夫そうです」、林は「おふたりの顔をルイとテルマとして見ながら演じることができたので、3人でやる安心感を初日から作ることができたと思います」とそれぞれコメントを寄せた。

あわせて場面写真も公開。真剣な眼差しで互いの感情をぶつけ合う3人に、スマホの画面に視線を落とすルイの姿などが切り取られている。

なお、TVer、公式X、公式Instagramでは、ティザーPR映像が公開されている。

（文＝リアルサウンド編集部）