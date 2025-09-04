9月4日に放送されるテレビ朝日系木曜ドラマ『しあわせな結婚』の第8話に、佐々木蔵之介がゲスト出演することが決定した。

参考：阿部サダヲ×松たか子、『しあわせな結婚』クランクアップ 「ずっとありがたかったです」

本作は、NHK大河ドラマ『光る君へ』（2024年）以降、初の連続ドラマとなる大石静が脚本を手がける、夫婦の愛を問う“完全オリジナルホームドラマ”であり、令和の“マリッジ・サスペンス”。テレビ朝日の連続ドラマ初主演となる阿部サダヲが弁護士・原田幸太郎役で主演を務め、本作のカギを握るミステリアスな妻・鈴木ネルラ役を松たか子が演じている。

8月28日に放送された第7話では、15年前にネルラ（松たか子）の元婚約者・布勢（玉置玲央）を殺したと出頭した考（岡部たかし）の取り調べが続く中、大きなショックを受けて落ち込むレオ（板垣李光人）の部屋でボヤが発生。幸太郎（阿部サダヲ）やネルラ、寛（段田安則）が慌てて部屋に駆けつけると、煙を吸ったレオが意識を失っていた……というショッキングなシーンで幕を閉じた。

目を覚まさないレオの顔を見つめるうちに、15年前の新たな記憶がフラッシュバックしたネルラ、そして考の供述に違和感を覚える刑事の黒川（杉野遥亮）。本当に考は犯人なのか。再び、事件の真相に疑問が生じる中、第8話ではついに事件の真実が明かされることに。

新たな記憶がフラッシュバックしたネルラから、「やっぱり私が布勢を殺したのかもしれない」と言われた幸太郎は、自分で真相を突き止める決意を固める。

第8話にゲスト出演する佐々木が演じるのは、幸太郎が凶器と傷跡の関連性ついて相談しに行く法医学者・児玉祐作。佐々木が「関西弁をしゃべる怪しげな？ 法医学者を演じさせていただきました。事件解明の大事なカギを握っているとか、いないとか…!? 是非お楽しみに！」と語るとおり、児玉の意見を聞いた幸太郎は、ついに事件の核心に迫ることになり……。

佐々木は、過去に阿部が主演を務めた映画『シャイロックの子供たち』（2023年）にも出演。しかし共演シーンがなかったため、実際に2人で芝居をするのは『医龍-Team Medical Dragon-』シリーズ（2006～2014年／フジテレビ系）以来、約11年ぶりとなった。

阿部との共演について、佐々木は「阿部さんとご一緒するのは11年振りくらいで、凄く楽しみにして臨みました。撮影シーンは核心を突きながらも愉快なやりとりで、心地良い現場でした。終わった後、『もっと出たかったなあ～』と思って帰りました（笑）」と大喜び。一方の阿部も、「蔵之介さんが『1日だけスケジュールが空いた』と言ってわざわざ京都から駆けつけてくださって有り難かったです！」と感謝しきり。さらに、「蔵之介さんとのシーン辺りから幸太郎が事件の真実に突っ込んでいくので、視聴者の方々も是非、幸太郎と一緒に真実に迫っていただけたらと思います！」と、ついに幸太郎が真相に迫ることを宣言した。

「“犯人が分かった??”と思ったら新たな謎が湧き出てきたり…先が読めない展開で、回を追うごとにどんどん世界観に吸い込まれていく作品。ひとクセもふたクセもある魅力あふれる皆さんの中に飛び込めるのがとても楽しみでした。大石さんをはじめ、信頼をおけるスタッフの皆様ともまたご一緒できるのでオファーをいただき大変嬉しかったです。撮影現場でも『楽しんで帰ってください』と言っていただき、その通り、ただただ楽しんで帰りました」と語った佐々木と阿部が、軽妙なやりとりを繰り広げる中で、真実のカケラを発見する。

なお、TELASA（テラサ）では、毎週『しあわせな結婚』の地上波放送終了後に、ドラマ本編が配信されているほか、スピンオフドラマ（前編・後編）も独占配信されている。

（文＝リアルサウンド編集部）