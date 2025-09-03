株式会社KINTOは、若年層のカーライフ支援策として「【U35】はじめてのクルマおためしキャンペーン」を2025年9月1日から全国で開始すると発表した。

同キャンペーンは、同年6月に実施した「U29応援」企画の好評を受け、対象年齢を35歳以下に拡大し、車種もアクアやヤリス、ライズなど6モデル全グレードを揃えた。また、半年間の“おためし利用”が可能で、6カ月目に限り解約金なしで乗り換えや返却ができるのが特徴だ。維持費込みの定額サブスクで初期費用も不要とし、クルマに踏み出せない若年層に安心感と柔軟性を提供する狙いである。

「KINTO若年層向けおためしキャンペーン」反響を受け全国展開、 車種・年齢も拡大

半年間のおためし利用で気軽にカーライフをスタート

株式会社KINTO（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小寺 信也、以下KINTO）は、25年6月に地域限定で実施した「【U29応援】カーライフおためしキャンペーン」の反響を受け、対象車種・対象年齢を拡大した「【U35】はじめてのクルマおためしキャンペーン」を25年9月1日（月）より全国で実施します。

本キャンペーンでは、まずはクルマのサブスクをお試しいただいた上で、そのままクルマに乗り続けるか柔軟にご判断いただけます。もしカーライフを見直したいと感じた場合、6カ月目に限り中途解約金なし*1で乗り換えや解約が可能です。これにより、クルマを持つことに踏み出せなかった若い世代の方が気軽にはじめてのカーライフを始められるきっかけを提供します。

■キャンペーン実施の背景

はじめてのクルマ選びには、「経済的な心配」や「煩雑な手続き」、さらには「クルマを手にした後に後悔しないか」といった、様々な不安がつきものです。特に若い世代は、こうした不安から最初の一歩を踏み出せないでいる方も少なくありません。

KINTOのサブスクリプションサービスは、月額利用料に車両代金だけでなく任意保険や税金、メンテナンスといった車の維持に必要な費用が全て含まれています。さらに、初期費用が不要なプランも選べるため、お金の心配や手続きの手間を気にすることなく、安心してカーライフを始められるのが特徴です。

この「はじめやすさ」は、幅広い方に価値を実感していただける部分ですが、はじめてのクルマを検討して悩んでいる方には、もう一歩踏み込んだ「購入後に見直せる安心感」も必要だとKINTOは考えました。

そこで、クルマの必要性やご自身との相性などを見極めるための「半年間のおためし利用期間」を組み込んで今年の6月に実施したのが、「【U29応援】カーライフおためしキャンペーン」です。

地域・車種・台数限定のこのキャンペーンは、はじめてのクルマ選び特有の不安を抱えていたお客様を中心に反響を呼びました。お申し込みいただいた方の43％が「キャンペーンが無ければクルマを保有しなかった」と回答するなど、このキャンペーンがクルマの保有をためらうお客様の大きな後押しとなったことが示されています。

そして、お客様から寄せられた「自分の地域でも実施してほしい」「車種のバリエーションを増やしてほしい」「対象年齢を広げてほしい」というご要望にお応えすべく、この度、対象車種や対象年齢を拡大した「【U35】はじめてのクルマおためしキャンペーン」を全国で展開します。

■キャンペーンのポイント

①頭金などの初期費用は0円！

本キャンペーンでご利用いただく「初期費用フリープラン」は、頭金などの初期費用が一切不要で、気軽にクルマのある暮らしを始められるプランです。ボーナス払いを併用することで月々のお支払いを抑えることもでき、はじめてクルマを持つ方には特におすすめです。

②まずは半年間おためし！もしクルマが合わなくても、無料で乗り換えや解約OK！

本キャンペーンでは、まず実際にクルマのある生活を半年間ご体験いただいた上で「そのクルマに乗り続けるか」「違うクルマに乗り換えるか」「クルマを返却するか」をご判断いただけます。初期費用フリープランをご利用の場合、通常は契約期間の途中で解約をすると中途解約金が発生しますが、本キャンペーンでは6カ月目に限り中途解約金が不要*1。安心してはじめてのカーライフをスタートできます。

③人気の6車種から自分にピッタリのクルマを選べる！

前回のキャンペーンでは、対象車種がヤリスクロスUグレードに限られていましたが、今回はアクア、ヤリス、ライズ、ヤリス クロス、カローラ クロス、シエンタの6車種全グレード*2が対象となります。車体のカラーやオプション装備も、ご自身のお好みに合わせて自由にカスタマイズ可能です。

アクア 月額17,490円～*3 ヤリス 月額16,830円～*4 ライズ 月額18,700円～*5 ヤリス クロス 月額17,050円～*6 カローラ クロス 月額22,660円～*7 シエンタ 月額19,140円～*8

※上記料金の詳しい算出条件は、注釈をご参照ください

④全国のトヨタ販売店、KINTOのWEBサイトでお申し込み可能！対象年齢も35歳以下に拡大！

前回のキャンペーンでは東京・大阪・愛知・福岡・長野の5都府県に対象地域を限定していましたが、今回より全国でお申し込み可能になりました。お近くのトヨタ販売店はもちろん、WEBでも簡単にお手続きいただけます。

また、都市圏ではじめてのクルマをご検討しているお客様の声を受け、対象年齢も29歳以下から35歳以下に拡大し、さらに多くの方にご利用いただけるようになりました。前回のキャンペーンで条件が合わずに諦めていた方も、是非この機会にご検討ください。

■キャンペーンの概要

キャンペーン名 【U35】はじめてのクルマおためしキャンペーン 開催期間 25年9月1日（月）13：30

～26年4月30日（木）13：30 対象となるお客様 以下のお申込条件を満たす方

・お申し込み時点で35歳以下の方（法人契約は対象外）

・はじめてKINTOをご契約される方 対象車種 アクア、ヤリス、ライズ、ヤリス クロス、カローラ クロス​、シエンタ※全グレード対象*2 契約プラン 初期費用フリープラン（3年・5年・7年） お申し込み方法 全国のトヨタ販売店もしくは専用のWEBサイトよりお申し込み

https://kinto-jp.com/lp/firstcar_u35/

*1 6カ月目の中途解約希望日の3カ月～30日前までに解約のお申し出が必要となります。ボーナス払いを併用の方が6カ月目で中途解約する場合、初回のボーナス月（1月もしくは7月）の加算額はお支払い対象となります

*2 モデリスタ仕様は対象外です。取り扱い車種やグレードは、予告なく変更される場合があります

*3 <アクア>Uグレード（1.5Lハイブリッド・2WD）、最安値パッケージ、追加オプション無し、「初期費用フリープラン」の7年契約・年2回のボーナス月加算165,000円（税込み）の場合。7年間の総支払額は、3,779,160円（税込み）

*4 <ヤリス>Xグレード（1.0Lガソリン・2WD）、最安値パッケージ、追加オプション無し、「初期費用フリープラン」の7年契約・年2回のボーナス月加算110,000円（税込み）の場合。7年間の総支払額は、2,953,720円（税込み）

*5 <ライズ>Xグレード（1.2Lガソリン・2WD）、最安値パッケージ、追加オプション無し、「初期費用フリープラン」の7年契約・年2回のボーナス月加算110,000円（税込み）の場合。7年間の総支払額は、3,110,800円（税込み）

*6 <ヤリス クロス>Uグレード（1.5Lハイブリッド・2WD）、最安値パッケージ、追加オプション無し、「初期費用フリープラン」の7年契約・年2回のボーナス月加算165,000円（税込み）の場合。7年間の総支払額は、3,742,200円（税込み）

*7 <カローラ クロス>Gグレード（1.8Lハイブリッド・2WD）、最安値パッケージ、追加オプション無し、「初期費用フリープラン」の7年契約・年2回のボーナス月加算165,000円（税込み）の場合。7年間の総支払額は、4,213,440円（税込み）

*8 <シエンタ>Gグレード（1.5Lガソリン・2WD・5人乗り）、最安値パッケージ、追加オプション無し、「初期費用フリープラン」の7年契約・年2回のボーナス月加算165,000円（税込み）の場合。7年間の総支払額は、3,917,760円（税込み）

【サービス概要】

KINTO ONE

自動車保険や自動車税など、クルマにかかる諸経費がコミコミ月々定額のクルマのサブスクリプションサービスです。人気のトヨタ車・レクサス車・SUBARU車をラインアップ、 高品質な中古車も取扱っています。WEBでも簡単にお申込みから契約まででき、気軽にカーライフを始めることができます。

URL：https://kinto-jp.com/

さらに、「KINTO ONE」にクルマをお届けした後の「進化」と「見守り」を加えながらも、リーズナブルな月額利用料を実現した「KINTO Unlimited」も2023年1月よりプリウスからスタートし、対象車種を拡大しています。

URL：https://kinto-jp.com/unlimited/

モビリティマーケット by KINTO

新しい移動のよろこびをテーマに、移動の楽しさ・安心・快適につながる多彩なサービスを発見できるサイトです。KINTOご契約者様には優待メニューもご用意しております。

URL：https://mobima.kinto-jp.com/

UPGRADE SELECTIONS by KINTO FACTORY

トヨタ・レクサス・GRの純正オプションを、正規販売店で「後付け」できるアップグレードサービスです。購入時設定が無かったオプションの後付けや、経年劣化した内外装の交換などを、KINTOサブスク以外の車両も対象に正規品質でお届け。また、もっと運転が楽しくなるソフトウェアアップデートもご提供しています。

URL：https://factory.kinto-jp.com

Vintage Club by KINTO

クルマ好きなお客様と一緒に楽しみ、旧車に乗れる喜びを分かち合う旧車コミュニティです。魅力ある旧車を少しでも気軽に楽しんでいただけるよう、特選旧車レンタカーとしてご利用いただけます。期間限定で実施している全国各地での”旧車キャラバン”も好評を博しています。

URL： https://vintage.kinto-jp.com/

【会社概要】

会社名：株式会社KINTO（KINTO Corporation）

設立：2019年1月

代表取締役社長：小寺信也

URL：https://corp.kinto-jp.com/

※文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。

