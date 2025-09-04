「感じのいい人になれるか」は毎日のメールで決まる。相手に間違ったニュアンスで伝わってしまう」「文面がこわいと言われるが、原因がわからない」「メールの返信に時間がかかりすぎて、1日が終わってしまう」。メール仕事には、意外と悩みがつきものです。本連載では、中川路亜紀著『新版 気のきいた短いメールが書ける本』（ダイヤモンド社）から編集・抜粋し、迷いがちなメールの悩みを解決するヒントをお届けします。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

退職や転職、独立――そんな節目のタイミングで欠かせないのが、丁寧な「ご挨拶メール」。でもいざ書こうとすると、「何から書けばいいのか」「失礼にならない表現は？」と迷う人も多いはず。退職のあいさつは感謝を、転職の報告には前向きな決意を。相手に好印象を残しつつ、自分の言葉で気持ちを伝えるコツがあります。今回は、「退職」「転職」の際に、そのまま使えるメール文例をご紹介します。

退職するときに使える文例は？

------------------------------------

○○社の鈴木です。

突然のご連絡でたいへん恐縮ではございますが、

私は6月25日をもちまして、

○○社を退職することとなりました。

長い間お世話になり、

ありがとうございました。

皆様に助けていただきながら、

たくさんのことを学ばせていただきましたことを、

心より感謝申し上げます。

後任からは、後日ご挨拶をさせていただきます。

末筆ではございますが、

皆様のご健康、ご活躍をお祈り申し上げます。

------------------------------------

退職する会社のアドレスから出すので、転職先や今後の連絡先は書かないのが原則です。

転職したときに使えるメール文例は？

------------------------------------

伊藤明子です。

突然ではございますが、

転職のご挨拶を申し上げます。

私は、9月末日に△△社を円満退職し、

この10月1日付で○○社に入社いたしました。

現在、○○社法人営業部に勤務いたしております。

△△社在社中は、たいへんお世話になり、

誠にありがとうございました。

○○社でも、ここまで学んできたことを活かし、

全力をつくしてまいりたいと思っております。

今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

------------------------------------

他に使える表現は？

------------------------------------

・精いっぱい努力してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

→「努力を重ねてまいります」「邁進してまいります」とも言う。

・5月1日より独立開業する運びとなりました。

→事務所やお店を開くときは、「お近くにおいでの節は、ぜひお立ち寄りください」などと案内します。

------------------------------------

本記事は『新版 気のきいた短いメールが書ける本』を一部抜粋・編集したものです。