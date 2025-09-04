2025年5月21日〜29日の9日間、ハーバードビジネススクールの学生約100人が研修旅行、「ジャパン・トレック」で来日し、東京、広島、京都などを訪れた。この研修旅行は日本人学生が主体となって企画・運営されているもので、ハーバードビジネススクールで絶大な人気を誇っている。参加者の一人、オースティン・レガラドさんは日本でどうしても行きたい場所があったという。それは東京ディズニーランドだ。初めての訪問で感動した意外なこととは。（取材・構成／作家・コンサルタント 佐藤智恵）

日本のアニメの大ファン！

待ちに待った初来日

「ジャパン・トレック」に参加したのは、何よりも子どものころから日本のアニメーションやゲームの大ファンだったからです。

近所に住んでいた日本人の友人の影響もあって『キングダム ハーツ』『NARUTO-ナルト-』『ドラゴンボールZ』などに次々に夢中になり、私の子ども時代はまさに日本文化一色でした。

さらにハーバードビジネススクールの必修授業で日本企業の事例を学んでからは、経営学の観点から、日本のものづくり精神や企業文化について興味を持ち、ますます日本へ行きたいという気持ちが強まりました。

「ジャパン・トレック」の参加者募集がはじまったとき、すぐさま申し込みましたよ。これは日本に初めて行くのに最高の機会だと思ったからです。

2025年5月21日から29日まで9日間の日程で、東京、広島、京都を回りましたが、最も印象に残っているのは、京都と広島の宮島です。京都は私たち学生の間でも常に人気の観光地ですが、私にとっては宮島も同じぐらい魅力的でした。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）