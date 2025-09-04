新たなブームを巻き起こすのでしょうか。



韓国で人気のドーナツ店が北海道に初めて出店します。



驚きの食感に華やかな見た目の進化系ドーナツとは？



（北本アナウンサー）「地下鉄北２４条駅から歩いてすぐのところ。北海道初上陸のドーナツ屋さんというのがこちらです。ＢＯＮＴＥＭＰＳ（札幌店）というお店なんです。見た目も形も彩りもいままでのドーナツの常識を覆すそうなんです。どんなドーナツなのでしょうか」





９月５日にオープンする、韓国で人気のドーナツ店「ＢＯＮＴＥＭＰＳ」。店内はとてもオシャレで、カフェとしても利用できます。２０２３年に初めて日本に出店すると、オープン初日には３時間待ちの大行列ができました。その魅力とはー

（北本アナウンサー）「まず驚いたのが、ドーナツといえども少し形がひねったような感じ」



（飯原さん）「韓国の伝統のクァベギを現代風にアレンジしたドーナツとなっているので、こちらのような形になっています」



（北本アナウンサー）「元々韓国にある昔ながらのお菓子がこの形をしていて、それをアレンジしたドーナツなんですね。だからユニークな形をしているんですね」



クァベギとは韓国語で「ひねる」という意味で、ボンタンのドーナツは生地をくるりとねじって揚げています。



韓国の伝統的なお菓子を進化させたドーナツで、見た目も華やかです。



（北本アナウンサー）「こちらのお店ではナイフとフォークを使っていただくそうなんです。初めての経験なんですが…少しザクッとした感じのドーナツなんですね。砂糖がまぶさっているので食感がすごく楽しいです。中はフワっとしているがモチっとしている。いわゆるモチフワ食感。驚いたのは、この生地自体には砂糖が使われていないそうなんですね。ただほんのりとしたジャガイモの甘味があるそう。それがすごく生きていて、外側にまぶされた砂糖と合わさってすごくちょうどいい甘さ。とにかく食感が楽しいドーナツ。人気の理由がわかります」



進化系ドーナツはおよそ２２種類が並んでいて、中にはピスタチオのクリームとフレークが乗り、さらにザクザク食感が増したドーナツや、塩味がきいたキャラメルにバター４個が乗るドーナツもあります。



（北本アナウンサー）「たまりませんね。これが甘さ控えめの生地と合わさると本当に美味しそうですね。これも大変人気のドーナツ」

そして、ラベンダーの香りが楽しめるドーナツが、北海道限定で登場しています。



（北本アナウンサー）「驚きなのがこちらなんですが、ズバリなんという名前ですか？」



（飯原さん）「バジルトマトというドーナツとなっております」



（北本アナウンサー）「２２種類ある中で甘い感じのドーナツだけではなくお惣菜系というのもある」



（飯原さん）「ピザっぽい味になっていて、クリームがクリームチーズをベースとしていて、バジルペーストもいっぱい入っていて、レモンの酸味も少し効いているので、甘いのが苦手な方でも食べられると思います」



（北本アナウンサー）「かなりたっぷり乗っている。まさに新感覚のドーナツです。やっぱり生地のサクッとした感じが特徴的ですね。クリームがたっぷりと乗ってずっしりとした感じ。クリームが結構想像していたより濃厚。チーズの味とバジルの香りがすごくたっています。まったくくどくなく、これもどんどん食べ進めていけますね。たしかに味はピザな感じがしますが、生地がやっぱりドーナツなので新感覚。すごく相性が良いです」



また、進化系ドーナツにも合うクリームがたっぷりと乗ったコーヒーなど、ドリンク類も充実しています。



５日にオープンする進化系ドーナツ店。



札幌でもブームを呼び起こしそうです。