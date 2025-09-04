日経225先物：4日夜間取引終値＝100円高、4万2110円
4日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比100円高の4万2110円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万1938.89円に対しては171.11円高。出来高は6138枚だった。
TOPIX先物期近は3062.5ポイントと前日比9ポイント高、TOPIX現物終値比13.61ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42110 +100 6138
日経225mini 42110 +95 152825
TOPIX先物 3062.5 +9 16216
JPX日経400先物 27490 +110 946
グロース指数先物 757 -1 395
東証REIT指数先物 1909 +4 20
株探ニュース
TOPIX先物期近は3062.5ポイントと前日比9ポイント高、TOPIX現物終値比13.61ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42110 +100 6138
日経225mini 42110 +95 152825
TOPIX先物 3062.5 +9 16216
JPX日経400先物 27490 +110 946
グロース指数先物 757 -1 395
東証REIT指数先物 1909 +4 20
株探ニュース