　4日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比100円高の4万2110円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万1938.89円に対しては171.11円高。出来高は6138枚だった。

　TOPIX先物期近は3062.5ポイントと前日比9ポイント高、TOPIX現物終値比13.61ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42110　　　　　+100　　　　6138
日経225mini 　　　　　　 42110　　　　　 +95　　　152825
TOPIX先物 　　　　　　　3062.5　　　　　　+9　　　 16216
JPX日経400先物　　　　　 27490　　　　　+110　　　　 946
グロース指数先物　　　　　 757　　　　　　-1　　　　 395
東証REIT指数先物　　　　　1909　　　　　　+4　　　　　20

株探ニュース