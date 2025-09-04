ホーム&アウェー方式で行われるJリーグYBCルヴァンカップのプライムラウンド準々決勝。第1戦4試合が3日に行われました。

J1リーグ2位と好調の柏レイソルは、敵地で横浜F・マリノスに4得点を奪い3点差をつけての勝利。湘南ベルマーレは、サンフレッチェ広島から後半アディショナルタイムに勝ち越し。横浜FCはホームでヴィッセル神戸に2点差をつけての完封勝利。浦和レッズはホームで川崎フロンターレ相手に終盤までリードするも、終了間際に追いつかれ引き分けています。

第2戦は7日に開催。第1戦に勝利した柏、湘南、横浜FCの3チームは、次戦引き分け以上で準決勝進出。また2戦を通して勝利数が同じの場合は、2試合の得失点差で優劣を決定。得失点差も同じ場合は、延長戦（前後半各15分）に突入。それでも決しない場合は、PK戦で勝敗が決まります。

＜準々決勝第1戦結果＞

◆柏 4−1 横浜FM（日産スタジアム）

得点【柏】ジエゴ（前半18分）瀬川祐輔（後半8分）垣田裕暉（後半25分、後半45+8分）【横浜FM】植中朝日（後半37分）

◆湘南 3−2 広島（レモンガススタジアム平塚）

得点【湘南】鈴木章斗（前半41分）奥埜博亮（後半4分）二田理央（後半45+2分）【広島】加藤陸次樹（前半15分）木下康介（後半41分）

◆横浜FC 2−0 神戸（ニッパツ三ツ沢球技場）

得点【横浜FC】ジョアン パウロ（後半5分）小倉陽太（後半13分）

◆浦和 1−1 川崎F（埼玉スタジアム2OO2）得点【浦和】中島翔哉（前半22分）【川崎F】伊藤達哉（後半45+5分）