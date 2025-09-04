◇プロ野球 セ・リーグ 巨人5-3ヤクルト(3日、京セラドーム)

巨人は序盤のリードを守り切り、ヤクルトに2連勝。先発の森田駿哉投手が自身最多となる6回104球の力投で今季3勝目をあげました。

巨人打線は初回、先頭の丸佳浩選手が四球を選び出塁すると、続く若林楽人選手も粘り四球でノーアウト1、2塁のチャンスを作ります。ここで打席に入ったのは、13試合連続安打をマークしている打撃好調3番・泉口友汰選手。相手先発・ランバート投手の2球目を打ち返し、ライトへのタイムリー3ベースで2点を先制しました。

4点の援護をもらった森田駿哉投手でしたが、3回は先頭の岩田幸宏選手の打球をファーストを守るリチャード選手が後逸し出塁を許します。さらに続く濱田太貴選手に四球を与え1アウト1、2塁のピンチを招くと、3番・内山壮真選手にタイムリー2ベースを浴び、2点を返されました。

一方打線は4回、先頭・丸選手がヒットで出塁すると、2アウト3塁のチャンスで打席には4番・岡本和真選手。2球目のカットボールをはじき返すと、センター方向へのタイムリーヒットを放ちリードを3点に広げました。

森田投手は6回もマウンドに上がると、2アウトから5番・オスナ選手にヒットで出塁を許しましたが、しっかりと後続を打ち取り無失点。6回を投げきったところで降板し、6回104球、4安打、5奪三振、2失点の内容で自身初となる100球超えの力投をみせました。

8回は3番手・大勢投手がマウンドを引き継ぎましたが、2アウトから4番・村上宗隆選手にソロホームランを被弾。2点差に縮められます。

それでもチームは序盤のリードを最後まで守り切り、ヤクルトに2連勝。このカード勝ち越しを決めました。