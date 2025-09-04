26年W杯北中米大会の南米予選は残り2試合。ここまで首位アルゼンチン、2位エクアドル、3位ブラジルがW杯出場権を獲得。一方で最下位チリの予選敗退が決定。4日の第17戦、9日の最終戦にて本大会ストレートインの残り3枠と大陸間プレーオフ出場1枠を巡る熱戦がいよいよ決着を迎える。

4位ウルグアイ（勝ち点24）と5位パラグアイ（勝ち点24）は本大会出場濃厚となっており、勝ち点1以上で自力での突破決定へ。もし連敗した場合でも7位のプレーオフ出場権は確保できる圧倒的有利な状況だ。

6位コロンビア（勝ち点22）は4日の本拠ボリビア戦勝利なら自力で本大会出場権獲得へ。引き分けなら7位以上が確定し、7位ベネズエラが引き分け以下に終わればW杯出場権獲得となる。また、ボリビア戦に敗れてもベネズエラが敗戦すればW杯切符を手にすることができる。

悲願のW杯初出場を狙う7位ベネズエラ（勝ち点18）は4日の敵地アルゼンチン戦が正念場。この一戦で勝ち点を逃すか、コロンビアがボリビアに勝利した場合はW杯ストレートイン消滅へ。状況的にはかなり厳しいが、最終戦はコロンビアとの直接対決となるため前回W杯王者相手でも勝ち点を獲得して望みをつなげたいところ。仮にW杯ストレートインを逃したとしても、7位のプレーオフ出場権は死守したい。

8位ボリビア（勝点17）も4日の敵地コロンビア戦が正念場。“ライバル”との直接対決を制してW杯切符へ望みをつなげるか注目。現実的にはベネズエラを抜いて7位でプレーオフ出場権確保を狙いたいところだ。

残る9位ペルー（勝ち点12）はまさに崖っぷち。すでにW杯ストレートインの可能性は消滅しており、予選敗退を回避するには4日の敵地ウルグアイ戦、9日の本拠パラグアイ戦での連勝が絶対条件。なおかつベネズエラが2連敗するなど状況的には“絶望的”だが奇跡を起こしてプレーオフ出場権に滑り込めるか注目だ。

＜W杯南米予選第17節（4日）＞

アルゼンチンーベネズエラ

コロンビアーボリビア

ウルグアイーペルー

パラグアイーエクアドル

ブラジルーチリ

＜W杯南米予選第18節（9日）＞

エクアドルーアルゼンチン

チリーウルグアイ

ベネズエラーコロンビア

ペルーーパラグアイ

ボリビアーブラジル

（※左側がホーム）

南米予選順位表（第16節終了時）

※1位アルゼンチン（勝点35）

※2位エクアドル（勝点25）

※3位ブラジル（勝点25）

4位ウルグアイ（勝点24）

5位パラグアイ（勝点24）

6位コロンビア（勝点22）

ーーーーーーーーー

7位ベネズエラ（勝点18）

ーーーーーーーーー

8位ボリビア（勝点17）

9位ペルー（勝点12）

▼10位チリ（勝点10）

（※はW杯出場権獲得。▼は予選敗退）