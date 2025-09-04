◇パ・リーグ ソフトバンク7―1オリックス（2025年9月3日 みずほペイペイD）

ソフトバンクの大関友久投手（27）は6回6安打1失点と粘り腰を見せ、チームトップの12勝目を挙げた。本拠地では今季9勝無敗と無敵だ。打線は2回に4番に入った中村晃外野手（35）の右翼線二塁打をきっかけに、今宮健太内野手（34）が2試合連続の決勝打を放つなど一挙5得点と圧倒。みずほペイペイドームでのオリックス戦は昨年7月26日以来以来12連勝となった。2位の日本ハムが敗れ、ゲーム差は2。きょう4日にも優勝マジック19が点灯する。

0―0の2回2死満塁。大関はストレートで広岡のバットを空を切らせた。この直後の攻撃で打線から一挙5点の援護をもらった。6回6安打1失点で12勝目を挙げた左腕は106球中、この1球の手応えを強調した。

「自分の中で凄く良いものが出せた試合だったと思います。あのピンチを抑えた最後の1球が今日の中で一番いいボールだった」

失点は6回に杉本に15号ソロを被弾しただけで、走者を出しても動じない投球だった。普段は遠方から声援を送ってくれている家族や親戚らが球場に駆けつけてくれていた中で、みずほペイペイドームでは今季無傷の9連勝を飾った。チームも本拠地ではオリックスに対して昨年7月26日から1分けを挟み12連勝とまさに無双だ。

前回8月26日の楽天戦（弘前）では約3カ月半ぶりの黒星を喫し、自身の連勝が9でストップした。スクイズを処理した自らの失策も重なり、自責は1だったが5回に一挙5点を失った。「トータルで“勝つために”という冷静な判断ができていなかった。1点をあげたくないという気持ちが守りの思考になってしまっていた」。その反省も胸に腕を振った。

投球フォームも“進化”させた。「左肩でためて、定めて、引っ張る」と独特の表現をする動作の連動を緩やかなリズムで行うことを意識。常に野球のことに頭を巡らせ「魂の投球」を理想に掲げる左腕は「“魂”のようなものをフォームで表現して勝負しようと臨んだ試合だった。しっかり出せました。それが打者の打ちづらさにつながってくれたんじゃないかと思います」と続けた。

開幕から頼もしい投球を続けている。今回の登板を終えて135回2/3となり、次回登板で自身初の規定投球回超えも見えてきた。目標値に設定した「13勝＆160イニング」も視界に入る。白星を積み重ねていけば、その先には最多勝のタイトルが現実味を帯びてくる。

2位・日本ハムが敗れ、ゲーム差は2に広がった。勝てば優勝マジックが点灯するはずだった8月22日の日本ハム戦から2週間。ようやく今日にもマジック19が初点灯する。（木下 大一）

○…ソフトバンクは2位の日本ハムに2ゲーム差をつけ、最短4日にマジックが点灯する。きょう4日のオリックス戦に勝利または引き分け、日本ハムがロッテに敗れれば、M19が出る。