巨人５―３ヤクルト（セ・リーグ＝３日）――巨人が３カードぶりに勝ち越し。

一回、泉口の２点打、岡本の適時打などで４点を先制。森田が６回２失点にまとめた。ヤクルトは八回に村上がソロを放つも及ばず。

◇

開幕二軍スタートだったことを忘れてしまうほど、巨人の泉口は目覚ましい早さで成長を続けている。この試合では３番を任され、「後ろが（岡本）和真さんなんで、出塁することだけを考えた」。前夜に続く猛打賞とシーズン終盤の疲れをはねのけ、ついにリーグ首位打者に躍り出た。

連続四球でもらった一回無死一、二塁の好機。ストライクが欲しい相手の心理を見透かすように、積極的に仕掛けた。初球はファウルとなったが、内寄りに来た２球目を引っ張り、右中間への先制２点三塁打とした。二回に中前打を放つと、八回に右前打。オフの自主トレーニングで弟子入りした岡本と吉川がそろって先に３安打をマークしたのを見て、負けじと追いつき、打率も３割に到達した。

泉口は「一定のマインドで毎打席、毎試合に臨むことが大事。（気持ちの切り替えが）得意なんだと思う」と話す。「プロの壁」を乗り越えつつあるからこそ、こうした自己分析ができるようになったのだろう。

１年目の昨年４月末、ジャイアンツ球場で伏し目がちに口を開いたことがある。「しんどい。僕、向いてないと思うんですよ……」。開幕一軍入りを果たしたが、当時の主戦場は代打。初打席から１か月半近く安打が出ず、自信を失いかけたこともあった。

大学から社会人を経てプロ入り。レギュラー取りへ、それほど時間的な猶予はない立場だが、昨オフから徹底的に体を鍛えて打力を強化。シーズンに入ると資料室に通い詰めてデータの分析にも取り組んだ。打率と出塁率のタイトル争いでも主役となりつつある今も「たまたま」と謙遜するが、２年目の飛躍は自己研さんを続ける必然の結果かもしれない。（財津翔）