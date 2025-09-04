アメリカのトランプ大統領は、パレスチナ自治区ガザのイスラム組織ハマスに対し、直ちに人質全員を解放するよう改めて要求し、「そうすれば状況は急速に変わる」と訴えました。

トランプ大統領は3日、「ただちに20人全員の人質を返すようハマスに伝えろ。2人でも5人でも7人でもない！」とSNSに投稿しました。

そのうえで、「そうすれば状況は急速に変わる。終わりが来るだろう」と訴えました。

パレスチナ自治区ガザをめぐっては、イスラエル軍が予備役を招集するなどガザ北部の制圧に向け準備を加速していて、ハマスとの間で緊張感が高まっています。

こうしたなか、イスラム組織ハマスはトランプ大統領の投稿の直後に声明を出し、「戦争終結のために、包括的な合意の一環として人質全員を解放する準備がある」などと述べました。そのうえで、包括的な合意には、「イスラエル軍のガザからの撤退」も必要との認識を示しています。

一方、イスラエル側はこれまでに、ガザ北部ガザ市を制圧する方針を明らかにしているほか、戦闘終結の条件としてハマスの非武装化やガザの非軍事化などを掲げていて、停戦合意の見通しは依然として不透明な状況です。