真夏の暑い日、とあるお部屋で繰り広げられた猫たちの光景がXで話題を呼んでいます。

エアコンの風が直撃する“特等席”に、ノルウェージャンフォレストキャットの猫ちゃんたちがギュウギュウに集まり、まるで「猫会議」のようにくつろぐ姿が投稿され、7,000回以上表示されました。

【写真：エアコンの風が一番当たるテーブルの上を見たら、『猫たち』が…】

エアコンの風を独占！？

Xアカウント「那須の森猫RIEN（ノルウェージャンフォレストキャットブリーダー）」に投稿されたのは、丸いテーブルの上に長毛種の猫ちゃん4匹がぎゅうぎゅうに並んでくつろぐ姿。

ふわふわの毛並みを持つ4匹は、それぞれ重なるようにしてブリーダーさんを見ていたそう。

どうやらそこは、エアコンの風が一番当たる“快適ゾーン”なのだとか。

表情はみんな真顔ですが、風に当たりながら涼んでいる様子は、まるで避暑地に集まった仲良しグループのよう。ブリーダーさんも「ぎゅうぎゅうでも、ここが一番涼しいのでしょうね」とコメントを添えています。

コメント欄には「猫会議みたい」の声

この微笑ましい投稿には「ガッツリ直撃の位置に、皆さん、居られますね。」「井戸端会議でもしてるのだろうか」「暑いのに密集してますね」「猫さんの密集ぶりがたまらない…」といったコメントが寄せられました。

Xアカウント「那須の森猫RIEN（ノルウェージャンフォレストキャットブリーダー）」さんでは、栃木・那須の森で育つノルウェージャンフォレストキャットたちの日常を発信しています。美しい長毛猫たちの愛らしい姿に癒されますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「那須の森猫RIEN（ノルウェージャンフォレストキャットブリーダー）」さま

執筆：かなぽん

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。