ドウェイン・ジョンソンが映画で肉体改造

元プロレスラーで「ザ・ロック」の愛称でも知られる俳優の53歳ドウェイン・ジョンソンの“激ヤセ”姿に反響が相次いでいる。8月30日に開催されたベネツィア映画祭のイベントに出席。大変貌を遂げた近影に、海外ファンの間で衝撃が走った。

かつての面影がなかった。ジョンソンはイベントで、ブルーのボタンアップシャツと黒のパンツ姿で登場。筋肉質な逞しいプロレス時代の体型から様変わりしていた。米ニューヨーク州地元紙「ニューヨーク・ポスト」によると、出演する映画「ザ・スマッシング・マシーン」で総合格闘技のマーク・カーを演じるため肉体改造したという。

イメチェンしたジョンソンの“激ヤセ”姿はネット上で話題に。X上では米ファンから驚きの声が続々と並んだ。

「彼に何が起こったんだ」

「こんな彼は見たことがない」

「ドウェインが全く違うぞ！」

「この男には年を取ってほしくない」

「どれほどの筋肉を失わなければならなかったのか」

「あまりに体重を失いすぎだろ」

ジョンソンはレスラーとしてWWEなどで活躍。俳優としても、映画「ワイルド・スピード」シリーズなどへの出演で知られている。



