真夏に出会った猫を保護して5年。愛情をたっぷり受けて幸せになった姿が、多くの感動を呼んでいます。動画の再生回数は1万6000回を超え「ちゃんと人を選んで交渉するんだね」「愛をいっぱい受けてお顔変わったね」「幸せ動画なのに涙が溢れちゃう」といったコメントが集まっています。

【動画：真夏の駐車場で鳴いていたガリガリの三毛猫を保護→５年が経つと……】

真夏の駐車場に現れた猫を保護

TikTokアカウント「ミモザ」に投稿されたのは、愛猫との出会いのエピソード。投稿者さんは、5年前に1匹の三毛猫と出会いました。真夏の暑い日に職場の駐車場に現れた猫は、投稿者さんの足にスリスリして人懐っこい様子だったそうです。しかし、鳴き声はか細く、体はガリガリに痩せていたのだそう。

このまま置いていくことはできないと、投稿者さんは奥さんに猫を連れて帰っていいか相談をしたそうです。すると「連れて帰っておいで」と即答だったのだそう。三毛猫は「この人なら助けてくれる」と感じたのかもしれませんね。

意外な一面も

保護した猫はとても天真爛漫な子だったそう。先住猫は新入り猫を受け入れてくれて、しっぽで遊んであげていたそうです。物陰に隠れて狩りのマネをして遊んだり、動くものに興味津々だったのだそう。

愛され成長した5年後の姿

三毛猫を保護して5年。「デイジー」ちゃんという素敵な名前をいただき、立派な猫に成長したそうです。保護したときはガリガリで弱々しい雰囲気でしたが、ふっくらした体になり、柔らかい表情がとてもかわいい美猫に。投稿者さんは「あなたが幸せになった以上に私たちはあなたから幸せをもらっています」とコメントしています。みんなに愛されて幸せに暮らす元保護猫ちゃんでした。

投稿には「パパさんに出逢って拾ってもらって、幸せな猫生になって良かった」「綺麗な可愛いお顔になりましたね。愛情が伝わります」「素敵な家族様に巡り会えて、猫ちゃん幸せ」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ミモザ」では、投稿者さんの愛猫たちの可愛い動画が投稿されています。

