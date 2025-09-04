真木あかりの12星座占い【9/4〜9/10】いて座は足元を固めてこそ高くジャンプできる

牡羊座

無意識レベルでの刷新が起こるとき

心の奥深くで大きな変化が起こり、現実を大きく変えていく星回り。人によっては心を丸ごと洗濯機にかけ、痛みや未練、依存といったネガティブな感情をスッキリと洗い落とすような、爽快かつ大きな変化となるでしょう。誰にも打ち明けることができず、胸の中にしまったままになっていた感情も、この週が過ぎれば「言う必要はなかった」と心から納得できるのでしょう。心境が変われば連動して運も変わっていくので、変化の波には積極的に乗ってみて。

牡牛座

「なるようになる」の精神で過ごしたいとき

人間関係の激変期。依存にせよ足の引っ張り合いにせよ、対等に付き合えない相手とは袂を分かつことになるでしょう。そこまで明確に“切る”ようなことはしなくとも、この時期にあなたが選ぶ行動は、自然とおかしな人を寄せ付けないものになっているはず。ただ、さまざまな変化が一気に起こることから、気忙しい時期でもあります。ときには何もせずにボーッとしたり、喧騒から離れてひとりで心を整えたりと、心をゆるませる時間を持って。

双子座

背伸びの仕方を変えることになるかも

社会的目標を大きく方向転換する星回り。スキルや才能など「自分にしかできないこと」がいくつも見えてくるこの時期、以前と同じような向上心の持ち方ではどうにもモチベーションが上がらないのかもしれません。重すぎる責任や割に合わないポジションは、辞退するのもいい選択になるはず。なお、7月あたりから突発的な変化や未知の経験に出くわすことが増えていた人は、6日を境に状況が落ち着いてきます。周囲を見渡す余裕も出てくるでしょう。

蟹座

向上心がおもむくままに次のステージへ向かう

「ここで学べることは、全部学んだ」という感覚が強まってくる星回り。人によっては、この感覚がある種の“飽き”として感じられることもあります。前と同じように頑張っているけれど新鮮味がない、仲間から向上心も伝わってこない─そんなふうに思うのは、そろそろ次のステージに向かう準備が整った証拠といえるでしょう。以前よりもずっと大きく広がった視野の隅で、次の目標がチラつき始めます。これまでに培ったものを棚卸しして、次へ進んで。

獅子座

自分のことは自分で決めてこそ

他人任せにしていたことを見直し、自分の手に主導権を取り戻していく1週間。それなりに責任は伴うものの、いったん「自分の手でなんとかする」と決めてみると、想像以上に明るい気持ちになれるはずです。人間関係におけるしがらみや猜疑心もスッキリと取り払われ、自由にものが言えるようになる人も多いでしょう。お金がらみの問題が解消に向かう人も多そう。ただし、相続関係の話し合いは長引きます。現実を見据え、やるべきことを着実に進めて。

乙女座

対等な人間関係こそがあなたを幸せにする

無理を続けてきたことは、根本から見直しをすることになりそう。特に人間関係における無理は「このままではやっていけない」と、はっきりと伝えることが大事です。「そんなことを言ったら嫌われてしまうのでは」などと恐れが先に立つなら、その関係はすでにひずみが生じていると考えたほうがいいでしょう。あなたを尊重し、意見に耳を傾けてくれる相手を選び取っていくためにも、この時期にあなたの「NO」は有効かつポジティブな切り札となります。

天秤座

健やかな心身でこそ自分らしく頑張れる

健康運がやや不安定に。体によくないこととわかっていても続けてしまっていた習慣は、9月のうちに改めるようにしましょう。運動不足の解消や食習慣の改善はもちろんのこと、オーバーワークが常態化している人は周囲の人に相談し、負担を減らすようにしましょう。ここに至るまで、人のために尽くしてきた人は、今後の方針を決めるタイミングでもあります。尽くすことで相手を甘やかしすぎている場合は、あえて「手を出さずに見守る」ことも検討してみて。

蠍座

心からの喜びだけが進む道を明るく照らす

「このままでいいのだろうか」「変わらなければいけないのでは」などと、現状への疑問と変化への欲求がむくむくと頭をもたげてきます。ただ、ここで高い目標や理想の自分像を掲げても、余計に迷いが生じる可能性大。今、蠍座の人が注目すべきは「本当にやりたいこと」「心の底からワクワクすること」。本気で取り組めるものに夢中になってみれば、自然と選び取るべき変化や努力する価値のある目標が見えてくるでしょう。やる気だって生まれるはず。

射手座

足元を固めてこそ高くジャンプできる

家族や住まい、「私の居場所」と思える場所など、心のより所とするもののために力を尽くしてきたことが「完成」「完遂」といったキーワードを伴う状態に向かっていくとき。頑張ってよかった、ここまでくればもう安心だと、ホッと胸をなで下ろすことも。大事なものを守り抜けた自分を、たくさんねぎらってあげましょう。引っ越しや家族の転機など生活が大きく変わることになるので、まずは心身ともに「慣らす」ことが大事。無理せず少しずつ前進を。

山羊座

時代の変化にはついていってこそ

世代間ギャップを突きつけられる予感。「今の人はそんなふうに考えるの!?」などという驚きに、価値観が古くなっていくことへの恐れが混ざり、心を揺さぶられるような感覚を覚えることもあるでしょう。ただ、気付いた今がチャンス。新しい考え方がすべていいものとは限らないとしても、その根底にある「大切なもの」をさまざまな角度から読み解いてみると、勉強になることは多いはず。人間関係における問題解決のヒントも見つかるかもしれません。

水瓶座

手堅い金運を身につけるとき

マネー周りのことにうれしい手応えが見られる星回り。資産運用が想像以上にうまくいったり、収入アップの見通しが立ったりと、充足感が胸に広がっていくでしょう。ただ、ここで星が後押しするのは「すでに積み上げた努力」のみ。手応えが感じられない人は、今こそ地道な努力を積み重ねていくスタート地点と思ってみるといいでしょう。仕事であれば、先輩や信頼できる人からのアドバイスが大いに参考になりそう。お得意様を紹介してもらえることも。

魚座

なりたい自分像を全部かなえて

自分のあるべき姿を再認識させられるような、インパクトの強い星回り。たとえ周囲に求められたり、立場上そうせざるをえなかったとしても「らしくないキャラ」を演じていた場合、ここでガツッと方向転換することになるでしょう。何らかのイメチェンを考えている人は、今がベストなタイミングです。髪形を変えたり、ずっと憧れていたファッションを試してみたりと、自分らしさの再構築をはかって。そうすることで、対人運も上昇気流に乗ります。