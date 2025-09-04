合コンかと思ったら「ねずみ講の勧誘だった」一瞬で絶縁した男性→数年後、結婚式に呼ばれるも…

長年の友人関係も、金銭が絡む「勧誘」をきっかけに一瞬で崩れ去ることがある。投稿を寄せた九州地方の40代男性（事務・管理／年収1000万円）は、学生時代から付き合いのある友人との間に起きた、信頼を覆すような出来事を振り返った。

ある日友人から、「会わせたい人がいる」と誘われた。

「誰に合わせるのか教えてくれなかったが、私が彼に女性を紹介したこともあったし社会人になっても遊んだりする関係だったため信用していた」

男性が「合コンの誘いか」と思いながら、軽い気持ちでついていくと……。（文：長田コウ）

「その瞬間にもうこいつとの付き合いは辞めようと思った」

誰に会うのか知らないまま向かった先で、男性は衝撃の事実を知ることとなった。

「ねずみ講の胴元の紹介だった。その瞬間にもうこいつとの付き合いは辞めようと思った」

まさかのねずみ講の勧誘だったのだ。友人を金づるとしか見ていないような裏切り行為だと、男性が感じたことは想像に難くない。即座に関係を断ち切ることを決意した。

その後、友人とはしばらく疎遠になったが、ある日また連絡があった。内容は「結婚式に来てくれないか」というものだった。当時をこう振り返っている。

「彼は友達が多いタイプではなかったため私に救いを求めてきたようだがもちろん断った」

一度失った信頼を取り戻すのは難しい。友人は自分がしたことの罪深さを理解しただろうか。

