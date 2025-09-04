「なかなかに失礼では？」アパレル店員に“Ｓサイズです”と伝えたら、まさかの反応で…

買い物の際、店員からの何気ない一言にモヤっとした経験はないだろうか。投稿を寄せた東京都の40代女性（営業／年収600万円）は、都内の駅ビルに入っている人気アパレルショップでの出来事を振り返った。

その日、女性はワンピースを購入しようと店を訪れ、若い女性店員に着丈などを質問した。汗が気になり試着を控えたため、「SかMどちらがいいか」サイズを確認したのだ。女性が自分のトップスを「Sサイズを着ています」と伝えたところ……。

「『ほんとですかー？』と言われました（笑）」

素直な反応だが、どういう意味だろうか。（文：長田コウ）

「Sサイズ着れるようには見えないってことですか」と内心ツッコミ

店員からの言葉に、女性は心の中でツッコミを入れたようだ。

「ほんとですよ。ウソなんてついてどーするんですか。っていうかSサイズ着れるようには見えないってことですか(笑)」

その時はなんとなく流したというが、客に対する失言とも取れる言動に、後からこみ上げてくる感情があったという。

「あとからジワジワ面白くなってしまい、4か月くらい経ちますがたまに思い出しています。なかなかに失礼では？」

店員に悪気はなかったのかもしれないが、気分を害する恐れのある発言には慎重になるべきだろう。女性は

「たしかに痩せてはいないですが、そこそこ運動で鍛えてるのでＳサイズでも余裕ありで着てますけど…」

と複雑な心境を吐露し、投稿を結んでいる。

※キャリコネニュースでは「お店で失礼なことを言われた話」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/YTFRVFA1