北米サーキットエディションが憧れ！トヨタ GRカローラ【みんなのクルマ】
『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。
イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。
東京都江東区のA PIT AUTOBACS SHINONOMEで開催された「モーニングミーティング」。この時のテーマは「トヨタ GR」。会場にはGRの名前が冠されたモデルが早朝にもかかわらず多数集結！ そこで撮影したオーナーとその愛車へのこだわりとカスタムのポイントをみていきましょう。
オーナーのプロフィール
お名前：あれくさーは熊の人
年齢：30代
車両名：トヨタ GRカローラ
年式：2023年式
型式：4BA-GZEA14H
主な使用シーン：レジャー、ドライブ
所有歴：半年（撮影時点）
総走行距離：15,000km
年間走行距離：10,000km
※本記事は編集部へ寄せられた内容そのままを掲載しております。ご了承ください。
この車両を購入する際に決めてとなったポイント
「抽選で運良く当選！！ 購入する気まんまんだったので、無事購入できました」
ノーマルから変えた経緯
「北米サーキットエディションに憧れて、純正の足回りからカスタムを始めました」。
※サーキットエディションとは「2023年だけの限定生産モデル」で、スパルタンな「モリゾウエディション」を日常でも楽しめるような内容となっているのが「サーキットエディション」。それでも、十分にコーナリングを楽しめるよう足回りやシャシーなどさまざまな部分がGRカローラとは変わっている、スペシャルな仕様となっている。
良い点・こだわりのポイント
「赤と黒のコントラストが映えるようにしています」。
そう話す、あれくさーは熊の人さんの腕には、赤いベルトを装着したAppleWatchが！！ この赤いGRカローラに乗る前の車両は「赤いスイフトスポーツ」だったとのこと。徹底していますね～。
外装関係
リヤスポイラー：純正
フラップ：RALLY ARMORマッドフラップ
内装関係
シフトノブ：北米純正シフトノブ
スカッフプレート：北米純正スカッフプレート
足回り
「今は純正ですが、すでにサスを発注済みです！」
次に変えたいポイント
「GROWのエアロとスポーツサススプリングを手配済みです！」
A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催する
「モーニングミーティング」とは？
A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催しているモーニングミーティングとは、テーマを決めて、そのテーマに合致したモデルが集まるミーティングだ。テーマに即したメーカーの展示ブースや車両が置かれている他は、特別何をするというわけでもなく、同じテーマの車両を愛するオーナー同士の交流を深めるというもの。ゆるい内容だから、気軽に参加できるのが良いところ！
開催場所：A PIT AUTOBACS SHINONOME（〒135-0062 東京都江東区東雲2-7-20）
開催時間：7:00～9:00
※今後のイベントの詳細と予定はこちらでチェック！