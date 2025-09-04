

CUTIE STREET

CUTIE STREETが、10月13日に神奈川県・ぴあアリーナMMで開催するツアー「CAN’T STOP CUTIE」千秋楽公演の模様が、Huluで独占生配信することが決定した。

FRUITS ZIPPER、CANDY TUNEなどを世に送り出したKAWAII LAB.が手掛けるアイドルグループCUTIE STREET。昨夏のデビュー直後にリリースした「かわいいだけじゃだめですか？」がTikTok総再生回数66億回突破した。

そんなアイドル界の“超新星” CUTIE STREET が、全国12都市・15公演を巡る1周年ツアー「CAN’T STOP CUTIE」を開催中。8月27日(水)の和光市民文化センターサンアゼリア大ホールを皮切りに、北は北海道、南は熊本県までを巡る周年ツアーは、すでに全公演チケットが完売となっている。

この度オンライン動画配信サービスHuluでは、10月13日に神奈川県・ぴあアリーナMMで開催されるツアー千秋楽公演の模様をHuluで独占生配信することが決定した。

さらに、ツアー本編に加えて特典映像として千秋楽公演をメンバー全員で振り返る“SP 鑑賞会”を実施するほか、今年２月に開催された「CUTIE STREET 1st ワンマンライブ -CROSS STREET-」で配信され、「合宿オーディション」に密着した”秘蔵ドキュメンタリー”のアンコール配信も決定。

さらに後日、新規の特典映像も発表予定。また、視聴チケットをご購入された方の中から抽選で８名に、CUTIESTREET全メンバーの直筆サイン入りツアーTシャツプレゼントキャンペーンも実施する。

Huluでは CUTIE STREET 初の冠番組「CUTIE STREET のちきゅーKAWAII計画」を見逃し配信中。

そして Hulu オリジナルコーナー「CUTIE STREET の KAWAII ストップできません！」も独占配信中。（※視聴には月額見放題サービス「Hulu」への会員登録と契約が必要）。※本作品は月額料金を支払うことなく作品単位でご視聴いただけます。

CUTIE STREET メンバーコメント全文

──CUTIE STREET の皆さん、CUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025『CAN'TSTOP CUTIE』」チケット完売おめでとうございます。一同：ありがとうございます！──というわけで、チケット完売でライブを見られない方も多いと思うので…ツアー千秋楽の10月13日のライブを Hulu で独占生配信をさせていただきます！一同：やったーー！！！ありがとうございます！うれしい！！──見逃し配信もあります。一同：よかった！増田：今回も Hulu で配信していただけるのめっちゃうれしいし、私たちも配信していただけたらうれしいよねって話していました。配信って憧れだし夢なので、こうやってまた叶えられてうれしいです。真鍋：チケットが当たらなかったよっていう方々にも見ていただきたいなと思っていたので、今回配信を通しても見ていただけると思うと、とてもうれしいです！──CUTIE STREETのHulu配信といえば、特典映像がとっても充実しています。川本：おなじみです。──今回も、まずはライブの千秋楽が終わって3日後、10月16日木曜日にメンバー全員でツアーファイナルのスペシャル鑑賞会が行われます！一同：えーー！──生配信で。一同：え！！！生配信？すごい！！佐野：自分たちのライブをみんなで見るってことが初めてで！しかもそれを生配信でみなさんと共有できるっていうのがすごいワクワクします。ありがたいです。桜庭：みんなで前回（ドキュメンタリーを）一緒に見た観賞会もすごい楽しかったし、みんなで次はライブ映像を見れるということで、今からワクワクしてます！板倉：自分たちが見たリアルな反応を視聴者の皆さんにも見ていただけるっていうのは、同じ時間を一緒に過ごせるのがうれしいです。リアルな私たちの反応を皆さんに楽しみにしていただきたいです。──そして特典映像その2。2月に配信した合宿オーディションドキュメンタリーのアンコール配信です。一同：えー！！真鍋：再放送！？佐野：オーディション合宿の映像をってことですか？川本：きゃー！──また見たいという声をたくさん頂きまして。真鍋：ありがたいな。古澤：うれしいです。川本：また、あの動画が世に流れるということで！でも成長した姿は絶対見てもらえるし、あの時合宿して、めっちゃ泣いてた自分たちが、ぴあアリーナMMに立ってライブしてるっていう、対比みたいで、ファンの方がもっときゅーすとのこと、好きになってくれたらいいなって思います。──あのドキュメンタリーは、約１ヶ月しか配信されてないので、新しく「きゅーてすと」になった方は見れてないのですよ。佐野：まさかあんなにみんなが泣いてるとはきっと思ってないよね（笑）梅田：きゅーすとのことを好きって思ってくれる人がもっと増えたらいいなって思うので、ドキュメンタリーもみんな見てくれたら。──梅田さんの名言もありますね。梅田：え〜もうやだ〜一同：本音言ってもいいですか〜？梅田：名言じゃないから！川本：大名言。大好き。一同：（笑）──名言と言えば、古澤さんも。古澤：『私かわいいだけじゃないんです』すごいですよね。何も知らなくて。言っちゃってて（笑）川本：あの決めゼリフがまた聞ける。増田：あの決めゼリフ（笑）──そして特典映像その3。新作です！一同：新作？梅田：まだある！川本：本当にすごい！──特典映像その3は後日発表。一同：えーーー！！！川本：なんだろう！佐野：全然想像つかない。──と言うわけで、盛りだくさんですが、今回もよろしくお願いします！一同：よろしくお願いします！みなさん是非 Hulu でチェックしてください！