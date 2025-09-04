【オークランド近郊（米国）２日＝金川誉】日本代表ＭＦ久保建英（２４）が、２１年東京五輪の３位決定戦で敗れ、国際Ａマッチでは４連敗中のメキシコに対し「僕たちの方が勝つ可能性が高い」と自信をみなぎらせた。ＦＩＦＡランキングでも１７位の日本を上回る１３位の格上を“踏み台”に、北中米Ｗ杯の優勝という目標へと勢いをつける。チームはこの日追加招集のＤＦ菅原由勢（２５）らも合流し、２７人がそろった。

大言壮語ではなく、自らにプレッシャーをかけるような言葉だった。西海岸の日差しの下での練習を終えた久保は、メキシコ戦について「オッズで言ったら、多分僕たちの方が勝つ可能性が高いと思うので。現在地的には。別に傲慢（ごうまん）とか、確信してるわけじゃないんですけど、そういう相手だと思うので。しっかり勝って終わりたい」と言い切った。

確かに２２年カタールＷ杯では日本がドイツ、スペインを破って１６強入りしたのに対し、メキシコは１次リーグ敗退した。しかし、東京五輪では煮え湯を飲まされた相手ではある。久保は３位決定戦で１―３と敗れ、号泣した当時を振り返り「１位以外はビリみたいな感覚でずっとやってきた僕が、３位（決定戦）で負けたことで感情を入れてしまうというのは珍しかった」と自己分析。それでも勝利を疑わない理由がある。

「（Ｗ杯で）優勝したいって言うんだったら、このレベルの相手に自分たちのやりたいことができなかったら、優勝できないんじゃないですか」。メキシコは開催国枠として、抽選会でポット１（第１シード）入りするが、ＦＩＦＡランク１０位内や優勝経験国などと比較すれば力は落ちる。このレベルを恐れていれは、優勝など夢のまた夢、と自覚している。

１４〜１５年に日本代表監督を務め、現在メキシコ代表を率いるアギーレ監督（６６）は、かつて２１―２２年にマジョルカで共闘した指揮官。しかし十分な出場機会を与えられず「正直あんまりいい思い出はないんで。個人的にリベンジしたいとかはないですけど、いい選手になったよ、って見せられたら」と話した久保。因縁渦巻くメキシコをライバルと捉えていては、目標になど届かない―。そんな思いを胸に、久保はＷ杯開催国との重要なテストマッチに挑む。（金川 誉）

◇久保に聞く

―敗れた２１年東京五輪のメキシコ戦について。

「もうちょっとなんかできたんじゃないかなって。個人だけじゃなく、チーム含めてありますけど、でもやっぱり（準決勝で）スペインに負けてしまって、そこで燃え尽きたみたいなのもあったのかな」

―アギーレ監督はどんな指導者か？

「規律とか厳しくて。（日本人に）合っているんじゃないですか」

―メキシコは球際の強さが特徴。（ボールの）失い方に気を使うか。

「変に失わないようには気を付けたいですけど、でも失ったところで（守備の）帰陣も僕らの方が早いと思う。個人としてはどんどんトライしていくべき」

◆久保の過去のメキシコ戦

▼２０年１１月１７日 オーストラリアでの親善試合で対戦。代表１１試合目で初得点を狙った久保は２点を追う後半２７分から左ＭＦで出場。同３９分に左サイドでのドリブルで１人かわす場面はあったが無得点。試合は０―２と完敗に終わった。

▼２１年７月２５日 東京五輪の１次Ｌ第２戦で対戦し、先発フル出場。初戦の南アフリカ戦での得点に続き、この試合でも前半６分、堂安のパスに左足で合わせて先制点。試合は２―１で勝利した。

▼同８月６日 東京五輪３位決定戦で再戦。タフなメキシコに３点を奪われ、１―３と完敗。１次Ｌでは勝利した相手に敗れ、日本として５３年ぶりのメダルを逃し「今までサッカーをやってきてこんなに悔しいことはない」と号泣した。

◆メキシコ代表 ＣＯＮＣＡＣＡＦ（北中米カリブ海サッカー連盟）の王者を決める２５年７月のゴールド杯では決勝で米国を破り、１０度目の優勝を果たした中米の雄。主力は同大会で最優秀選手に輝いたＭＦエドソン・アルバレス（フェネルバフチェ）、昨季までオランダ１部フェイエノールトでＦＷ上田とチームメートだったＡＣミランＦＷサンティアゴ・ヒメネスら。伝統的に高い技術を誇り、現在のチームはオールコートのプレッシングで主導権を握る攻撃的なスタイル。