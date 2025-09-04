日本相撲協会は３日、秋場所（１４日初日・両国国技館）の新弟子検査の受検者を発表し、“史上最強の研修生”と称されるモンゴル出身のバトツェツェゲ・オチルサイハン（２３）＝伊勢ケ浜＝が申し込んだ。関係者の間では「実力は既に三役以上」と呼び声が高く、横綱・大関へのスピード昇進も期待される逸材。５日の検査に合格し、興行ビザ取得など順調に進めば１１月の九州場所の前相撲で初土俵の見込み。師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）は「着々と鍛えていく」と期待を込めた。

レスリングで２０２１年東京大会など五輪３度出場のブルマー・オチルバトさん（４３）を叔母に持ち、１８年に来日した。神奈川・旭丘高を卒業後の２１年春に伊勢ケ浜部屋に入門。原則１部屋１人の外国出身力士枠との兼ね合いでデビューが遅れていたが、一日６０番を取ったこともあるという猛稽古で鍛え、今年１月にモンゴル出身の照ノ富士が引退。正式に研修生となり、８月に研修が終了した。入門から４年半、待望の受検となった。

実力は折り紙付きだ。稽古では幕内・伯桜鵬、熱海富士、草野、尊富士ら７人の関取衆をしのぐ強さを見せている。１８７センチ、１５５キロと筋骨隆々で、当たりの強さで相手をはじき飛ばし、一気に勝負をつける。名古屋場所前には出稽古に訪れた三役力士に完勝。この日も東京・墨田区の部屋で幕内力士を含め計３４番で３０勝と圧倒した。

序ノ口デビューからの連勝記録は佐久間山（元小結・常幸龍）の２７だ。周囲には「２８連勝しないとダメだ」と厳命されているという。序ノ口、序二段、三段目、幕下を全勝通過すれば、前相撲を含め前代未聞の所要５場所での新十両の可能性もある。「気持ちに変化はない」と冷静に語った将来の横綱候補が、注目のデビューに向けて、ついに動き出した。（林 直史）

◆バトツェツェゲ・オチルサイハン ２００２年５月１８日、モンゴル・ウランバートル生まれ。２３歳。幼少期はバスケットボールやボクシングに取り組む。１５歳の１８年春に来日し、神奈川・旭丘高で相撲部に入部。２１年春に伊勢ケ浜部屋入門。名前はモンゴル語でオチル（神）とサイハン（幸せ）の意味。家族は母。１８７センチ、１５５キロ。

◆過去の主な規格外新弟子

▼久島海（元前頭筆頭） 和歌山・新宮高時代に史上初めて高校生でアマチュア横綱に。日大では３年連続学生横綱に輝くなどアマ２８冠。１９８８年初場所に出羽海部屋から初土俵。１２年に４６歳で死去。

▼琴欧洲（元大関） １７歳でレスリング欧州ジュニア選手権フリー１００キロ級優勝。３６年５月の新弟子検査実施以来、最長身２０２センチで０２年九州場所に佐渡ケ嶽部屋から初土俵。

▼栃ノ心（元大関） 柔道の欧州ジュニア銀メダル、サンボの同王者としてジョージアから来日。０６年春場所、春日野部屋から初土俵。

▼横綱・大の里 日体大で２９年ぶりとなる１年生の学生横綱になるなどアマ１３冠。２３年夏場所で二所ノ関部屋から初土俵。