◆セントウルＳ追い切り(３日、美浦トレセン)

４重賞の追い切りが３日、各地で行われた。サマースプリントシリーズ最終戦（第６戦）の第３９回セントウルＳ・Ｇ２（７日、阪神＝１着馬にスプリンターズＳへの優先出走権）は、トウシンマカオが美浦・坂路でダイナミックな動き。連覇＆重賞６勝目へ万全の態勢を整えた。

リズムよく、力強く駆け上がった。トウシンマカオは朝一番の坂路に登場すると、単走でスタート。前半２ハロンはゆったり入り、後半２ハロンで１２秒７―１２秒１とスピードアップ。理想的な加速ラップを刻んで全体４ハロンを５３秒７でまとめ、高柳瑞調教師は「結構、仕上がっているので坂路で十分かなと思って選択しました。そんなにビックリするような時計ではないけど、特に問題ないと思います」と納得の表情だった。

６歳秋シーズンを迎えるが、トレーナーが「年齢を重ねてきているけど衰えている感じはしないし、前進気勢も旺盛」と話す通り、調教の動きは相変わらずダイナミック。４か月ぶりの一戦にも「いつも休み明けでも力を出せているし、いつもの感じと変わらないです」と不安の色はない。

連覇がかかる一戦。昨年は中京開催だっただけに、「右回りになるのはいいと思います」と高柳瑞師。左回りだと調教でもレースでも左に張る面があり、右回りの方がパフォーマンスは上がる。昨年のこのレースを勝ち、前走の東京でも結果を出せたのは能力が高い何よりの証しだ。

その京王杯ＳＣ（芝１４００メートル）は１分１８秒３のＪＲＡレコードで駆けて重賞５勝目を挙げた。「開幕週で速くなっても大丈夫かなと思います。結果を出して次へ？ そうですね」。あくまで大目標は次のＧ１だが、前哨戦でも十分に力を発揮できる態勢にある。（西山 智昭）