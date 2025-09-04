Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは３日、静岡県焼津市の専用グラウンドで公開練習。次節のホーム・大分戦（１３日）まで１０日あるため、須藤大輔監督はＧＫからのビルドアップやパスの連係に力を入れてトレーニングを行った。

９月に入っても厳しい暑さは変わらないが、元気いっぱいなのがＦＷ中川風希だ。南国・沖縄の琉球でもプレーした経験があり、「特別な暑さ対策は？」という報道陣の質問に「メンタルです！」と笑顔で回答。「暑さを嫌がらないこと。『暑い！』と口に出さないこと」と茶目っけたっぷりに話した。

８月２３日の愛媛戦では、０―１の前半３７分に同点ゴール。後半にＦＷ矢村健の「藤枝復帰弾」が飛び出したため、あまり注目されなかったが、チームを勢いづける値千金の一発だった。中川風にとっても、５月６日の仙台戦以来となる今季２点目。「矢村が（Ｊ１新潟から）戻ったことでプレーがやりやすくなった。得点の匂いも増えたと思う」と手応えを感じている。

現在はチームトップ８得点のＭＦ浅倉廉と、帰ってきたエース矢村が注目を集めているが、「これから（浅倉）廉に追いつきますよ」と宣言。藤枝攻撃陣の３枚看板と呼ばれるように、リーグ戦残り１０試合でゴールを量産していく。（里見 祐司）