田辺桃子×横田真悠×林芽亜里、初日からシリアスシーン撮影 『推しの殺人』場面写真公開「すごく心強い」
俳優・田辺桃子、横田真悠、林芽亜里がトリプル主演を務める読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ『推しの殺人』（10月2日スタート 毎週木曜 後11：59）がこのほど、クランクインを迎えた。それに合わせ、場面写真が公開された。
【写真】3人のアイドルを演じるトリプル主演たち
今作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞文庫グランプリを受賞した、遠藤かたる氏の『推しの殺人』が原作。ドラマ版では、オリジナル要素も加えて全13話のスケールで送る。
主人公は、大阪で活動する問題山積みの3人組アイドル「ベイビー★スターライト」のメンバー。3人は“殺人”という罪を犯してしまうが、それを隠蔽してステージに立ち続けようと誓う。次々と襲うピンチ、それぞれが抱える壮絶な過去、そして「未解決連続殺人事件」にも巻き込まれていく。彼女たちに待ち受けるのは栄光か破滅か。人生と命を懸けたスリリングサスペンスとなる。
田辺は“あるトラウマ”をきっかけに感情を失い、ただ流されるように生きている高宮ルイ、横田は感情の揺れが激しくあらゆることにかみつく獰猛なリスのような性格の早川テルマ、林は恵まれた容姿でグループのセンターに抜てきされ、テルマから敵視される沢北イズミを演じる。
クランクインとなったこの日は、ルイが、悪夢にうなされハッと目を覚ますシーンの撮影からスタート。スタッフから「高宮ルイ役、田辺桃子さんです！」と紹介されると、田辺が爽やかな笑顔で応え両手で拍手＆ガッツポーズで登場した。
続くシーンの撮影では、テルマ役の横田、イズミ役の林もクランクイン。殺人という罪を犯してしまった3人が同じテーブルを囲み、互いに苛立ったり、過去のトラウマを打ち明けて涙ぐんだり、といった重要なシーンの撮影が行われた。
初日からシリアスなシーンの撮影が続いたが、田辺は「初日は何回迎えても緊張はするんですけど、テルマとイズミと3人のシーンからクランクインしたのですごく心強いです」、横田は「クランクインまでに桃ちゃん・芽亜里ちゃんと会える機会が多かったので、安心してお芝居することができていますし、（初挑戦の）関西弁も今のところ大丈夫そうです」、林は「おふたりの顔をルイとテルマとして見ながら演じることができたので、3人でやる安心感を初日から作ることができたと思います」と、すでにチームワークを感じるコメントを寄せた。
