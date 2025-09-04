佐々木蔵之介、阿部サダヲと『医龍』以来11年ぶり共演「もっと出たかったなあ〜」
俳優の阿部サダヲが主演、松たか子が共演するテレビ朝日系木曜ドラマ『しあわせな結婚』（毎週木曜 後9：00）の第8話（4日放送）に佐々木蔵之介がゲスト出演することが発表された。阿部とは約11年ぶりの共演となる。
【場面カット】11年ぶりの共演で法医学者を演じた佐々木蔵之介
本作は、脚本家・大石静氏がNHK大河ドラマ『光る君へ』以来初の連続ドラマを手がけ、夫婦の愛を問う令和のホームドラマ。松と阿部は、映画『ジヌよさらば〜かむろば村へ〜』（2015年）以来、10年ぶりとなる夫婦役で“マリッジ・サスペンス”という新境地に挑む。
本作では法医学者・児玉祐作を演じる佐々木。過去に阿部の主演映画『シャイロックの子供たち』（2023年）にも出演していたが、共演シーンがなかったため、実際に2人で芝居をするのは『医龍-Team Medical Dragon-』シリーズ（2006〜2014年）以来、約11年ぶり。阿部との共演について、佐々木は「阿部さんとご一緒するのは11年振りくらいで、すごく楽しみにして臨みました。撮影シーンは核心を突きながらも愉快なやりとりで、心地良い現場でした。終わった後、『もっと出たかったなあ〜』と思って帰りました（笑）」と大喜び。
一方の阿部も、「蔵之介さんが『1日だけスケジュールが空いた』と言ってわざわざ京都から駆けつけてくださって有り難かったです！」と感謝。さらに、「蔵之介さんとのシーン辺りから幸太郎が事件の真実に突っ込んでいくので、視聴者の方々も是非、幸太郎と一緒に真実に迫っていただけたらと思います！」と呼びかけた。
佐々木は「関西弁をしゃべる怪しげな？法医学者を演じさせていただきました。事件解明の大事なカギを握っているとか、いないとか…!?是非お楽しみに！」とアピール。「“犯人が分かった??”と思ったら新たな謎が湧き出てきたり…先が読めない展開で、回を追うごとにどんどん世界観に吸い込まれていく作品。ひとクセもふたクセもある魅力あふれる皆さんの中に飛び込めるのがとても楽しみでした。大石さんをはじめ、信頼をおけるスタッフの皆様ともまたご一緒できるのでオファーをいただき大変うれしかったです。撮影現場でも『楽しんで帰ってください』と言っていただき、その通り、ただただ楽しんで帰りました」と撮影を振り返った。
【場面カット】11年ぶりの共演で法医学者を演じた佐々木蔵之介
本作は、脚本家・大石静氏がNHK大河ドラマ『光る君へ』以来初の連続ドラマを手がけ、夫婦の愛を問う令和のホームドラマ。松と阿部は、映画『ジヌよさらば〜かむろば村へ〜』（2015年）以来、10年ぶりとなる夫婦役で“マリッジ・サスペンス”という新境地に挑む。
一方の阿部も、「蔵之介さんが『1日だけスケジュールが空いた』と言ってわざわざ京都から駆けつけてくださって有り難かったです！」と感謝。さらに、「蔵之介さんとのシーン辺りから幸太郎が事件の真実に突っ込んでいくので、視聴者の方々も是非、幸太郎と一緒に真実に迫っていただけたらと思います！」と呼びかけた。
佐々木は「関西弁をしゃべる怪しげな？法医学者を演じさせていただきました。事件解明の大事なカギを握っているとか、いないとか…!?是非お楽しみに！」とアピール。「“犯人が分かった??”と思ったら新たな謎が湧き出てきたり…先が読めない展開で、回を追うごとにどんどん世界観に吸い込まれていく作品。ひとクセもふたクセもある魅力あふれる皆さんの中に飛び込めるのがとても楽しみでした。大石さんをはじめ、信頼をおけるスタッフの皆様ともまたご一緒できるのでオファーをいただき大変うれしかったです。撮影現場でも『楽しんで帰ってください』と言っていただき、その通り、ただただ楽しんで帰りました」と撮影を振り返った。