「ADHDは環境次第で才能にも」小児科医師による“特性をつぶさない”治療法と最先端の学習支援

「落ち着きがない」「何度言っても同じミスを繰り返す」

子供の行動に戸惑い、育てにくさに悩む親は少なくない。

自分の愛情不足や接し方に問題があるのではと考える親もいるかもしれないが、発達障害は生まれつきの脳の機能的な違いによって起きるもので、育て方が原因ではない。

中でも最近認知度が上がっているADHD（注意欠陥多動性障害）は、子供の生活環境や治療によっては「個性」や「才能」として伸ばしていくこともできるというのだ。

長年、発達障害の子供たちを診察してきた本田真美医師に、ADHDの子供たちが持つ特性をつぶすことなく、社会に適応できるようになるための治療法を聞いた。

ADHDは突出した「才能」にも

ADHDは「不注意」「多動性」「衝動性」を主な特徴とする神経発達症の1つだ。

本田医師によると、これらは誰しもが持っている特性で、学校や社会に適応できていれば「個性」、できていなければ「障害」とみなされる。

「私がよく言うのは『ある先生の時は個性で済んだのが、別の先生が担任になったら発達障害になってしまう』ということです。

昔だったら知的障害も発達障害も同じ普通学級で勉強していたのが、2007年に始まった特別支援教育によってサポート体制が整備された結果、特別学級で救われる子もいれば、必要のない子まで振り分けられるケースが出ています」

つまり、個性とするか発達障害とするかは、周りの環境や接する人達の理解によって判断が分かれるというのだ。

「起業家やスポーツ選手など世界で活躍する著名人の多くはADHDの気質を持っていると思います。

衝動性が高く、クリエイティブでアイデアマンというのはADHDの所見です。そうした突出した才能をつぶすのではなく、自分も周りの人もその特性を認めて、良い所を伸ばしていくのが今の流れです」

ADHDはコントロールが苦手

ADHDの人は、気持ちや感情のコントロール、モチベーションや注意のコントロール、集中や衝動のコントロールが苦手だという。

そのため、学校の先生や親に言われても、自分が興味ないものには意識を集中させることができない。気が散りやすく、同じミスを繰り返したり、忘れ物も多い。

また衝動を抑えることも苦手で、思い立ったら我慢できずすぐ行動に移したり、順番が待てない、落ち着きがないなどの特徴もある。

一方で好きなことや興味あることに関しては過集中になり没頭してしまう。

これらをコントロールするためにはどういった治療が行われるのか。

本田医師は主に「環境整備」と「トレーニング」「薬物療法」の3点を挙げる。

ADHDの治療法

まずは、子供を取り巻く環境の調整を行うことが大事だ。教室では子供が集中しやすい空間を整え、先生に必要なサポートをお願いする。

「子供は担任の先生など周りとの関係性に困っているケースが多いので、まずは周囲の理解を得るなど環境の調整を行います。

本人には『病気じゃないよ』と説明して、感情のコントロールや学校生活への適応力を上げるトレーニングをします。例えば、不注意が問題なら『メモをとろうね』とか、書き取りが苦手なら『写真を撮って保存するよ』など具体的な対策を指導します」

一方、親に対しては「ペアレント・トレーニング」を行う。

これは親がADHDの特性を正しく理解して、子供の行動への効果的な対応を学ぶプログラムだ。親子のコミュニケーションを改善し、親のストレス軽減にもつながるという。

そして、これだけで解決しない場合は、薬物療法が検討される。

「薬には脳内のドーパミンの分泌を活性化する成分が入っているので、飲んでいる時は集中力が増してパフォーマンスが上がりますが、切れれば通常に戻ります。ただ、人間は毎日学習しているので、成功体験が積み重なって特性が認められれば、いずれ社会人として適応できるようになっていきます」

生まれ持った脳の特性を変えることは不可能だが、医師や心理士らによるトレーニングを継続することで少しずつ日常や学校生活での困難を減らすことができるようになるというのだ。

SNSの普及などにより日本でもADHDへの理解は進んでいる。

しかし、「普通」や「集団行動」を重んじる文化的な背景により、依然として困難を感じている家族は少なくない。

中には「レッテル貼り」を心配して、学校には言わず薬だけ飲んで対処している子供もいるという。

世界を変えるのはADHD

「発達障害と診断するとみなさん落ち込みますが、私は強みにもなると思っています。



『世界を変えるのはADHDだ』と言った先生もいます。子供が小中学校の時は苦労するかもしれませんが、世界を変えられる人をつぶさないようにするのが我々の役割だと思っています」

日本は国民皆保険制度によって、誰もが平等に医療を受けられる機会に恵まれている。

そのため保険適用内での治療がスタンダードだが、それ以上を希望する患者には自費診療となるが追加のプログラムも選択肢として増えているという。

「保険適用内でできる治療は医療行為ごとの点数が決まっているので限界があります。もし患者さんが『もっとやりたい』と希望するのであれば、最先端の学習支援を受けられる態勢は整っています」

発達障害には、「適切な見立て」と「早期発見・早期介入」、そして「予防的介入」が大事だという。

もし子供の行動に少しでも不安に思うことがあったら「まだ小さいから様子を見よう」ではなく、なるべく早くに医師や支援機関などに相談してみてはどうだろうか。

我が子の特性を「困ること」ではなく「自信がつくこと」に変える力強い一歩となるかもしれない。