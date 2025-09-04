「この打球だけで飯無限に食える」中日24歳の長距離砲が今季1号　泳がされてもバンテリン左翼席中段に「やっぱロマンあるな」

貴重な追加点となる今季1号ソロを放った中日・石川昂弥(C)産経新聞社

セ・リーグ5位の中日は9月3日の阪神戦（バンテリン）に5-2で逆転勝利。1点を追う5回に3番・上林誠知が右前に同点タイムリーを放つと、4番・細川成也が勝ち越しの右越え14号3ランで続き、ひっくり返した。

【動画】泳がされても左翼席中段へ…中日・石川昂弥の今季1号をチェック

2点差に迫られた6回には、この日に出場選手登録された24歳の長距離砲が、待望の1号を打ち上げた。先頭打者の7番・石川昂弥はフルカウントからの6球目のツーシームに食らいついた。やや泳がされたように見えたが、打球は広い本拠地の左翼席中段に飛び込んだ。

今季74打席目での初ホームラン。高卒プロ6年目の2025年シーズンは、井上一樹新監督から開幕4番に指名されながら、極度の不振で2度の2軍落ちを経験。この日が6月15日の西武戦（ベルーナドーム）以来、約2か月半ぶりのスタメン出場だった。