JLPGAアンケート「もしティーオフに登場曲が流れるなら？」 21歳の答えは2013年リリースの大人気ダンスビート
「登場曲が流れるなら？」の質問に2013年リリースの大人気ダンスビートを挙げた都玲華(C)Getty Images
日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）が9月4日までに公式インスタグラムを更新。同11日開幕の国内メジャー「ソニー日本女子プロゴルフ選手権大会」（茨城県・大洗ゴルフ倶楽部茨城県）との連動企画で、「もしティーオフに登場曲が流れるなら？」をテーマにしたアンケートを実施。21歳の都玲華が、投稿された動画の中で回答している。
【動画】笑顔で質問に答える都玲華…アクションも要チェックの投稿
「ミヤコレ」の愛称で人気の都が挙げたのは、DJ Snakeの代表曲「Turn Down for What」。フランスのDJ兼プロデューサーDJ Snakeと、アメリカのラッパーLil Jonのコラボによる2013年リリースの大ヒット曲。自然と身体を動かしたくなるような強烈なダンスビートと、エネルギッシュなサウンドが特徴だ。
上下ともにネイビーで統一した装いの21歳は、「けっこうノリノリになれて、気分も上がるし、勝手に体も動いちゃう歌なので好きです」と感想と理由を口にした。
「車の運転中にも聴きますし、試合前にも聴きますね」と明かし、「聴くとどういう気分になるか？」という質問に対しては、「サングラスをかけて…こういう感じです」と答え、両腕を勢いよく下から上へと振り上げた。表情は満面の笑みで、快活で陽気な性格が伝わってくる。
最後は左手を振りながら、大会への応援を呼び掛けた都。コメント欄は「かわいい」の大合唱で、「笑顔に勝る化粧なし」「素敵だなー」「人気でるよね！」「天真爛漫」「初優勝に期待」といったコメントが寄せられた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。