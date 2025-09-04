◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（３日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・パイレーツ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。この日は投手としても先発予定で二刀流出場の見込みだったが、先発投手はシーハンと発表された。

ロバーツ監督は大谷の登板回避について「昨日から彼（大谷）は体調不良だった。（試合前に）投球練習のために外に出てみたが、気分が悪くなってトレーナーに知らせた。その時点で彼に確認したところ、『打つのは大丈夫』と保証してくれて、それが（ホームランなど３安打で）正しい判断だったと証明された。ただ、練習は短縮されたし、病気で脱水の可能性もあった。試合で投げる負担を考えた時にはうまくいかないと判断した。そこで、登板を一度飛ばす予定だったエメット（シーハン）を登板させるのは簡単な入れ替えだったし、翔平を週末のカードに回すことにして、数日回復の時間を与えることにした」と明かした。

せきや鼻詰まりの症状などがあるという。大谷はこの日もＤＨでは出場するが「やはり４〜５打席立つことと５イニング投げることの負担は比較にならない。（登板回避は）昨日の午後に登板は週末に回しつつ、ＤＨとしては出場させると決断した。明日もＤＨだ」と指揮官は説明した。

「打者・大谷」は前日２日（同３日）の敵地・パイレーツ戦で３回に７試合ぶり４６号ソロを放ち、５４本塁打の昨季と合わせてド軍通算１００本塁打に到達。移籍２年目での大台到達は史上４人目となったが、節目のアーチを自己＆球団最速を更新する打球速度１２０マイル（約１９３・１キロ）で右翼席に運んだ。７回には左中間への二塁打、９回無死一塁では中堅フェンス直撃の適時二塁打をマークし、３安打。体調不良の中で驚異の結果を残していた。

２３年９月に自身２度目の右肘手術を受けた「投手・大谷」は今年６月に電撃復帰。１１度目の登板だった前回８月２７日（同２８日）の本拠地・レッズ戦では復帰後初めて５回を投げ切り、２安打１失点９奪三振の快投でエンゼルス時代の２３年８月９日（同１０日）以来の勝ち投手となった。「感極まることはないですけど…」としつつ、「５回を投げ切れたことが一番いいことかなと思います」と笑顔。リハビリを支えてくれた球団やトレーナーらに感謝の思いを口にしていた。