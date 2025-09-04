女優のＭＥＧＵＭＩが３日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。物事をきにし過ぎる性格ゆえの苦労を明かす一幕があった。

この日は「ちょっとしたことを気に病んじゃう 気にしいな女が大集合」。

周囲の迷惑などを気にし過ぎる性格であることを明かしたＭＥＧＵＭＩ。

マッサージ店に行った際について「マッサージとかって、やってる方がすごい自信のあるパターンの方っていらっしゃるじゃないですか？」と話し出したＭＥＧＵＭＩ。

「その時に私も（セラピストに）『どう？』って言われると『マジ回ります』って感じで」と肩をグイグイ回すジェスチャーをしながら「全然、効いてないんだけど、喜ばすタイプの修行をさせてもらってます」と続けた。

さらに映画館に行った際も「今だったらポップコーンを食べてもいいだろみたいなタイミングで食べた瞬間にすごくシーンとしたシーンになった時に舌で上あごと舌あごを使って、ポップコーンをねぶり溶かしながら食べます」と明かし、共演者から「素晴らしいテクニック」と称賛され、満足げな笑みを浮かべていた。