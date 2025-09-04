◇セ・リーグ 広島2―1DeNA（2025年9月3日 マツダ）

広島・前川誠太内野手（22）が3日、DeNA戦で逆転勝利につながる一打を放ち、連敗を3で止めた。1点を追う5回1死二、三塁で代打出場し遊撃へのゴロが敵失を誘い逆転に成功。7月末に支配下登録されると、得点圏に走者を置いた代打では全4打席で打点を記録する勝負強さを発揮し、ラッキーボーイ的な存在になってきた。チームは3位・DeNAとのゲーム差を再び1とした。

前川の積極姿勢が相手のミスを誘い、勝利をたぐり寄せた。0―1の5回1死二、三塁で代打出場。3ボールから左腕・東の真ん中高めシュートにバットを出した遊撃へのゴロを、定位置で守っていた京田がトンネル。左翼にボールが転がっていく間に二塁走者も生還し、逆転に導いた。

「3ボールになってもサインは“打て”だったので、思い切っていった。二塁手と遊撃手が後ろに守っていたので、低くて、強い打球を打って、最低でもニゴロ、遊ゴロで1点と自分の中で整理して打席に入っていた」

1点を先制された直後の攻撃。先頭の菊池が敵失、続く佐々木が左前打し会沢の犠打でお膳立てしてもらった。「先輩方がつないでくれたチャンスだったので、どうにかして1点、2点返そうという気持ちだった」

試合前まで代打では9打数4安打の打率・444で、うち得点圏に走者を置いた場面は3打数3安打。全てが適時打と勝負強さが際立っていたが、この日も2日の同戦に続いて打点をマーク。好機に強い要因について前川は言う。

「場面に応じた打撃をするという、今までやってきたことを変わりなくやれている」

7月28日に支配下登録され、8月5日に昇格。1軍での経験は1カ月と浅いが、落ち着いてプレーしている。この冷静さに新井監督も舌を巻く。

「（5回の得点場面も）二遊間が下がっているのが見えていた中で、3ボールからスイングできていたのか。そうだったら視野が広い。なかなか経験もない中で、打った、打たないではなくて、3ボールからスイングできることが大したもの」

最近は勝負どころで代打起用されるなど首脳陣の評価も上昇中。運も実力のうちと言うが、前川は着実に成長の階段を上っている。チームは連敗を3で止め、3位・DeNAとは1差に再接近。ミラクル劇を起こすチームに、ラッキーボーイは不可欠な存在。逆転でのクライマックスシリーズ進出に向け、背番号93の活躍から目が離せない。（長谷川 凡記）